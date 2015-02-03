شهدا انتظار دارند در برابر حمله اعتقادی دشمنان ایستادگی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی ماندگاری شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای حوزه علمیه امام صادق (ع) شهرستان گرگان گفت: شهدا پس از 30 سال ما را دور یکدیگر جمع کردند تا با ما اتمام حجت کنند و بگویند دنیا شوخی نیست.

حجت الاسلام ماندگاری افزود: این اتمام حجت نسبت به گروه های مختلف شامل بانوان، دانش آموزان، بازاریان، مسئولان و حوزویان متفاوت است و روی صحبت بنده بیشتر با گروه آخر است.

وی شهادت را ترجمه آیات قرآن نامید و اظهار کرد: شهدا با شهادت خود به ما اعلام کردند که هیچ مکتبی در دنیا بالاتر از مکتب اسلام نیست.

وی با بیان اینکه دشمنان سه دسته به اسلام حمله کرده اند خاطرنشان کرد: دشمنان در دسته اول می خواهند عقلانیت اسلام را زیر سوال ببرند و می گویند اسلام، دینی خرافه محور است.

پاسخ به حملات دشمنان به دین اسلام

این کارشناس مسائل مذهبی گفت: در پاسخ به این افراد می توان 3 دلیل آورد؛ نخستین جواب آن است که بگوییم عقل، اولین چیزی است که خدا آفریده است پس چطور می شود خدایی که عقل را خلق کرده احکام غیرعقلانی داشته باشد؟

حجت الاسلام ماندگاری در پاسخ دوم به این دسته می توان گفت حدود 250 مرتبه در قرآن به تفکر و تعقل اشاره شده است و پاسخ سوم نیز اشاره به اصول دین است که تقلیدی نیست و باید عقلانی است.

وی ضمن اشاره به دو آیه از سوره انعام در تأیید عقلانیت دین اسلام بیان کرد: دشمنان که مدعی غیرعقلانی بودن ما هستند پس چرا شبکه های ماهواره ای ایرانی را قطع می کنند و نمی گذارند ملت های دنیا سخنان ما را بشنوند؟

وی به دسته دوم حمله دشمنان به دین اسلام اشاره و اظهار کرد: می گویند شاید اسلام دین عقلانیت باشد و فقط در فکر و آرمان انسان ها است و قابلیت اجرایی ندارد.

این کارشناس مسائل مذهبی در پاسخ به این گروه به آیات پایانی سوره بقره و هفتم سوره طلاق اشاره کرد و گفت: در قرآن آمده هر فردی به اندازه توان خود تکلیف دارد و این توان متناسب با قدرت افراد متفاوت است پس نمی توان گفت اسلام، دین قابل اجرا نیست.

اسلام، پیشرفته ترین و آرامش بخش ترین دین است

حجت الاسلام محمدمهدی ماندگاری دسته سوم را گروهی نامید که به پیشرفته بودن دین اسلام حمله می کنند و تصریح کرد: در پاسخ به این افراد باید گفت پیشرفت به معنای امنیت و آرامش، موفقیت و عزت و هویت است و حتی دشمنان نیز معتقدند ایران از جمله کشورهای امن جهان است.

حجت الاسلام ماندگاری افزود: در جواب هرکسی که می گوید اسلام پیشرفته نیست بخواهید که امنیت و آرامش را بررسی کنند و ببینند در ایران بیشتر وجود دارد یا در امریکایی که حمل اسلحه در آن آزاد است؟

وی پیشرفته ترین دین را آرامش بخش ترین آن عنوان کرد و گفت: اسلام ما را به خدا وصل می کند و به همین دلیل است که رزمندگان در دفاع مقدس در مناطق جنگی آرامش خاصی داشته اند.

وی به جایگاه والای شهادت اشاره و اظهار کرد: تنها لحظه ای که امام علی (ع) کلام «فزتُ و ربّ الکعبه» را بر زبان آورد، زمانی بود که بوی شهادت به مشامش رسید و پیش از آن چنین سخنی نفرموده بود.

شهدا انتظار دارند در برابر حملات اعتقادی دشمنان ایستادگی کردند

این کارشناس مسائل مذهبی با بیان اینکه دشمنان معتقدند کسانی که از لباس اسلام خارج شده اند احساس امروزی بودن می کنند خاطرنشان کرد: اما شهدای ما می گویند ما با جان خود در برابر حمله نظامی دشمن ایستاده ایم و از ما انتظار دارند با فکر و قلم خود در برابر حمله فرهنگی و اعتقادی دشمنان ایستادگی کنیم.

حجت الاسلام ماندگاری خاطرنشان کرد: شهدا به تصریح قرآن، اهل بیت و امام، دِین خود را به اسلام ادا کرده اند و اکنون نوبت ما است که دِن خود را ادا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه شیعه و سنی مشکلی با یکدیگر ندارند گفت: امریکا و رژیم صهیونیستی دسته ای در سنی ها به اسامی داعش، طالبان، القادعده و جِیش الجهاد را به وجود آوردند که به اسلام امریکایی معروف است و کاملاً بدون عقل عمل می کنند.

وی افزود: همچنین گروهی به نام شیعه انگلیسی را به وجود آوردند تا به تمام دنیا بگویند مسلمانان این افراد هستند.

به بُعد عقلانی دفاع مقدس نیز توجه کنیم

این کارشناس مسائل مذهبی به پیام مقام معظم رهبری به جوانان امریکا و اروپا اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب که علَمدار امروز هستند با پیام خود از جوانان امریکایی و اروپایی خواستند برای شناخت اسلام، قرآن بخوانند و عقلانیت آن را بررسی کنند.

حجت الاسلام محمدمهدی ماندگاری افزود: امروز جوانان امریکایی و اروپایی با پیام آقا، اسلام را می فهمند اما متاسفانه در داخل کشور برخی ها هنوز اسلام را متوجه نمی شوند.

حجت الاسلام ماندگاری، بُعد عقلانی دفاع مقدس را مهم دانست و در پایان گفت: در کنار بُعد عاطفی باید به بُعد عقلانی دفاع مقدس نیز اشاره کنیم و بدانیم شهدا گفتند سختی کشیدن در دنیا در برابر پاداش گرفتن در آخرت هیچ است.