آثار نوآوران ۱۱ استان به جشنواره ملی دانایی خلیج فارس ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آذین عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس همزمان با روز ملی خلیج فارس در اردیبهشت ماه سال آینده، مهلت ارسال طرح به دبیرخانه جشنواره را تا پایان بهمن ماه جاری عنوان کرد.

وی افزود: این جشنواره فرصت مناسبی برای همه فعالان و پژوهشگران حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی است که ضمن ارائه آخرین تجربیات و نوآوری های خود از تسهیلات و حمایت های ارزنده ای نیز بهره مند شوند.

دبیر پنجمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس با اشاره به دریافت طرح های نوآورانه پژوهشگران ۱۱ استان مختلف ژدر دبیرخانه جشنواره، گفت: تاکنون طرح هایی از استان های بوشهر، تهران، مازندران، فارس، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان، قم، اصفهان، سیستان و بلوچستان و اراک به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی افزود: و با توجه به اطلاع‌رسانی‌ها و تعاملات صورت گرفته با مراکز صنعتی، علمی و دانشگاهی، بنیادهای نخبگان سراسر کشور و شرکت‌های مختلف خصوصی و دولتی فعال در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی، انتظار داریم تا پایان مهلت ارسال طرح‌ها، از سایر استان های کشور نیز شرکت کنندگانی داشته باشیم.

آذین، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، شرکت نفت و گاز شرق، شرکت برق استانخوزستان، دانشگاه فردوسی مشهد، شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان، پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی، پارک علم و فناوری استان فارس، دانشگاه اراک، شرکت پتروشیمی جم، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، شرکت های خصوصی مستقل و ... را از جمله سازمان هایی ذکر کرد که تاکنون طرح های نوآورانه خود را به دبیرخانه جشنواره از طریق پایگاه اطلاع رسانی آن به آدرس Festival.Pgstp.ir ارسال کرده‌اند.

وی ضمن دعوت از همه پژوهشگران، فعالان و نوآوران حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی برای شرکت در این جشنواره خاطر نشان ساخت: این جشنواره در بیش از ۱۶ محور برگزار می شود.

آذین ادامه داد: از جمله محورها می توان به سلامت، ايمني و محيط زيست، کاتاليزور، انتقال و توزيع، فناوري غشا، ذخيره‌سازي، فناوري نانو، حفاري، فناوري زيستي، فرايند، فناوري اطلاعات وارتباطات، انرژي، کنترل، اندازه‌گيري و ابزار دقيق، بهره‌برداري، پليمر، اکتشاف و مخزن اشاره کرد.