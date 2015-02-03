انقلاب اسلامی درابعاد مختلف بی نظیر است/پیشرفتهای نظام سلامت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح ساختمان مدیریت درمان استان لرستان با بیان اینکه خدای متعال یک نعمت بی نظیر به ما ارزانی داشته و آن هم انقلاب اسلامی است اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران در ابعاد گوناگون بی نظیر است.

وی با بیان اینکه اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی ایران نیز بی نظیر است عنوان کرد: هدف انقلاب اسلامی ایران ترویج دین، اسلام، مکتب، معنویت، استقلال و آزادی بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بیان داشت: هیچ جای دنیا چنین چیزی نیست که انقلابی با این اهداف مشخص و الهی شکل بگیرد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران از رهبری بی نظیر نیز برخوردار است تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران دارای رهبری شجاع، مدیر، مدبر، با تقوا، عادل و پاک است.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای بی نظیری هم داشته است ادامه داد: هیچ انقلابی مانند انقلاب اسلامی ایران دستاورد علمی، صنعتی، اجتماعی، بین المللی و ... نداشته است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران امروز توانسته با تکیه بر توان و تولیدات داخلی و خوداتکایی در زمینه های مختلف جزء کشورهای برتر دنیا باشد افزود: شادی، شعف و شادمانی مقام معظم رهبری در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نانو نشان از آرامش خاطری بود که به ایشان و ملت ایران به خاطر پیشرفتهای این حوزه دست داده است.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین به پیشرفتهای کشور در حوزه های تجهیزات پزشکی و درمانی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ما امروز شاهد پیشرفتهای فراوانی در این حوزه هستیم و اقدامات مطلوبی در این زمینه در سطح کشور صورت گرفته است.

وی همچنین به توطئه ها، تهدیدها و تحریم ها علیه انقلاب اسلامی ایران از سوی دشمنان اشاره کرد و گفت: علیه هیچ انقلابی به اندازه انقلاب اسلامی ایران تحریم،ترور، توطئه، تهدید و ... صورت نگرفته و این در حالیست که ملت ایران توانسته همه این تهدید ها را به فرصت تبدیل کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: با این همت بلند، وحدت، خیرخواهی و دلسوزی می توانیم آینده ای نمونه و الگو در تمام زمینه ها داشته باشیم.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به پیشرفتهای نظام سلامت کشور طی یک سال گذشته تصریح کرد: امروز شاهد عنایت ویژه ای توسط دولت در امر سلامت کشور هستیم به طوریکه تحول اساسی در این حوزه در کشور ایجاد شده است.