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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۲۰:۱۰

یک نظامی کره جنوبی به اعدام محکوم شد

یک نظامی کره جنوبی به اعدام محکوم شد

دادگاهی در کره جنوبی، یک نظامی این کشور را که پنج همقطار خود را با نارنجک کشته بود، به اعدام محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، حکم پرونده یک نظامی کره جنوبی که در ژوئن گذشته پنج همقطار خود را کشته بود صادر شد. بر این اساس یک دادگاه نظامی در استان گانگ وون این نظامی 23 ساله را به اعدام محکوم کرد.

 این فرد متهم است در حین خدمت در منطقه مرزی با کره شمالی با پرتاب یک نارنجک به سوی همسنگرانش و سپس به رگبار بستن آنها، پنج نفر را کشته است. وی پس از این اقدام که هفت زخمی نیز بر جا گذاشت به یک منطقه جنگلی گریخت و پس از مدتی توسط نیروهای ویژه ارتش محاصره و بازداشت شد.

گفتنی است در سال 2005 نیز یک سرباز یگان مرزی در ارتش کره جنوبی طی اقدام مشابهی 8 نفر از همقطاران خود را کشته بود.

کد مطلب 2486889

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