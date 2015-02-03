۱۲۶ پروژه عمرانی در گالیکش افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خسروی، شامگاه سه شنبه، در سالن شهید محمد باقر خسروی در جلسه شورای اداری ضمن تبریک ایام مبارک دهه فجر گفت: طرح گازرسانی مرغداری پنج هزار قطعه ای با اعتبار ۱۱۰ میلیون تومان همچنین آبیاری ۳۱ هکتار از اراضی کشاورزی به آبیاری تحت فشار با اعتبار ۱۲۷ میلیون تومان که ۱۰۸ میلیون تومان بلاعوض دولت است.

وی افزود: همچنین افتتاح جایگاه CNG با اعتبار ۱۱ میلیارد ریال جزء مهمترین پروژه های شهرستان است.

امیر بنی کریم، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان گلستان نیز گفت: با توجه به سیاست های دولت و استفاده بهینه از انرژی و منابع توسعه موزون نقاط عرضه در استان فعالیت های خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: طی سه سال گذشته ۲۲ نقطه عرضه چه در بخش سوخت و چه در بخش CNG راه اندازی شده است، همچنین امروز شصت و سومین نقطه عرضه استان در گالیکش به بهره برداری مرسید که در کنار عرضه سوخت به صورت مجتمع خدمات رفاهی خواهد بود و امکانات خدماتی چون تعویض روغن و کارواش خواهد داشت.

بنی کریم ادامه داد: شصت و چهارمین نقطه عرضه نیز در افتتاحیه پروژه های دهه فجر در شهرستان گنبد افتتاح خواهد شد و آخرین جایگاه CNG نیز در مراوه تپه راه اندازی می شود.

وی تصریح کرد: با این توضیع سهمیه اختصاصی یارانه در استان با این فعالیت ها به انجام رسیده است قرار است در برنامه پنجم سبد سهم CNG بیست و پنج درصد باشد که این مورد تا کنون به ۲۴ درصد رسیده است و مابقی آن تا آخر سال محقق خواهد شد.

وی اضافه کرد: با ابلاغ جدید شورای اقتصاد کارمزد جایگاه CNG دو برابر جایگاه معمولی است. جایگاه گالیکش سومین نقطه عرضه و اولین نقطه عرضه سوخت در شرق استان است.