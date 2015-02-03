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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۲۰:۲۴

با حضور 60 شرکت؛

پنجمین نمایشگاه الکامپ بوشهر آغاز به کار کرد

پنجمین نمایشگاه الکامپ بوشهر آغاز به کار کرد

بوشهر - پنجمین نمایشگاه الکامپ بوشهر با حضور 60 شرکت از استان بوشهر و دیگر استان‌ها آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر نمایشگاه بین‌المللی بوشهر عصر سه شنبه در آئین افتتاح پنجمین نمایشگاه الکامپ بوشهر اظهار داشت: تلاش های بسیار خوبی به منظور بهبود وضعیت نمایشگاه بین المللی در بوشهر صورت گرفته است و شاهد ایجاد فضای مناسبی هستیم.

مهرداد ابراهیمی اضافه کرد: امروز شاهد آغاز به کار پنجمین نمایشگاه الکامپ بوشهر هستیم که با حضور شرکت‌هایی از استان بوشهر و تعدادی شرکت هم از دیگر استان‌های کشور در این نمایشگاه حضور یافته‌اند.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای ارائه آخرین دستاوردهای حوزه علم و فناوری است و مردم استان بوشهر نیز استقبال بسیار خوبی از این نمایشگاه دارند.

مدیر شرکت نما نگار خلیج فارس بوشهر از مجریان این نمایشگاه نیز اظهار داشت: این نمایشگاه پنجمین دوره نمایشگاه است که به صورت تخصصی در زمینه الکترونیک و فناوری‌های نوین برپا شده است.

دشتی اضافه کرد: در این نمایشگاه 60 شرکت خصوصی و سازمان دولی از استان بوشهر و دیگر استان‌ها حضور یافته‌اند که این نمایشگاه با کیفی بالایی برگزار می شود و امیدواریم به اهداف مورد نظر نمایشگاه دست یابیم.

وی اضافه کرد: استانداری بوشهر، شرکت رایتل، شرکت مخابرات استان بوشهر، دانشگاه خلیج فارس و شرکت نمانگار خلیج فارس در برگزاری این نمایشگاه همکاری داشته‌اند.

کد مطلب 2486900

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