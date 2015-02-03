انقلاب اسلامی، ایران را به کشوری تاثیر گذار در دنیا تبدیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی، شامگاه سه شنبه در نشستی با حضور مسئولان شهرستانی در آق قلا، دهه فجر فرصت مناسب برای بررسی دستاوردهای انقلاب برشمرد و گفت: اگر نگاهی به تاریخچه انقلاب ها و مبارزات در سایر کشورها بیاندازید می بینید که انقلاب هایی با بیش از 70 سال سابقه مبارزاتی بودند که بعد از رسیدن به پیروزی، عمر حکومتشان از یک سال تجاوز نکرد و دچار فروپاشی شدند.

وی افزود: سابقه انقلاب اسلامی به اوایل دهه 40 بازمی گردد و بیش از 50 سال از آغاز مبارزه مردم به رهبری امام خمینی (ره) بر علیه رژیم ستمشاهی می گذرد.

وی افزود: با رهبری داهیانه امام راحل و جانشین خلفشان مقام معظم رهبری، 36 بهار از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و امروز جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح از اقتدار منطقه ای و جهانی قرار دارد و به عنوان کشوری تعیین کننده در معادلات بین المللی شناخته می شود.

طهماسبی اظهار کرد: وحدت کلمه ای که امام راحل در فرهنگ این انقلاب بنا نهاد، امروز در مردم گلستان عینیت یافته و شیعه و سنی در جای جای این استان برادرانه و در کنار هم زندگی می کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ادامه داد: راز ماندگاری انقلاب اسلامی ایران نقش تعیین کننده رهبری و جایگاه ولایت فقیه در سکانداری کشتی نظام بود.

وی خاطرنشان کرد: وقتی که به روستاهای استان می رویم و وضعیت آبادانی آنها را با پیش از انقلاب مقایسه می کنیم بیش از هر زمانی متوجه تحول بزرگی که به برکت انقلاب اسلامی در کشور عزیزمان بوجود آمده می شویم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با اشاره به پرتاب ماهواره بر سفیر فجر به فضا اذعان کرد: دیروز جهانیان شاهد گوشه ای از دانش فرزندان این مرز و بوم بودند که با پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر سفیر فجر و استقرار آن در مدار زمین، بار دیگر بر شایستگی و دانش جوانان غیور این سرزمین مهر تأیید زدند.