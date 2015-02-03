تکلیف فاضلاب های سرریزی به زمین های کشاورزی گلستان مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مروتی، شامگاه سه شنبه، در نشست با مدیران استانی، گفت: آموزش و فرهنگ سازی درخصوص جایگزینی مصرف پساب ها و آب های برگشتی به جای منابع آب متعارف و بهره برداری صحیح از پتانسیل قابل توجه این منابع، یکی از اساسی ترین و پیچیده ترین فعالیت هاست.

وی افزود: موضوع جلوگیري از مصرف فاضلاب خام در مزارع کشاورزي مستقیما با سلامت مردم در ارتباط است.

وی بیان کرد: آموزش مستمر کشاورزان و توزیع پوستر و پمفلت های آموزشی بین آنان جهت پیشگیری از آبیاری مزارع کشاورزی با فاضلاب خام چون گذشته همچنان ادامه داشته باشد.

مروتی بیان کرد: تمامی دستگاهها از قبیل شهرداری، جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، آب و فاضلاب شهری و روستائی، محیط زیست باید در حیطه وظیفه مندی خود و با هماهنگی بین بخشی و مشارکت بهینه در این زمینه اقدامات موثرتری را نسبت به گذشته انجام دهند.

معاون عمرانی استاندار گفت: در این زمینه با کسی تعارف نداریم و در صورت عدم تمکین، متخلفین برابر ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی در ادامه تعیین تکلیف فاضلاب شهرها و روستاها و آموزش و اطلاع رسانی را از جمله راه حل های اساسی دانست و با تاکید بر لزوم شناسایی دلایل استفاده کشاورزان از فاضلاب خام به منظور آبیاري مزارع، از دستگاه های ذیربط خواست برای رفع این موانع کوشش کنند.

رئیس کمیته فنی جلوگیری از مصرف فاضلاب خام در مزارع کشاورزي اعلام کرد: بر اساس گزارشات واصله و نمونه برداریهای انجام شده، بیشترین سطح آلودگی در استان مربوط به شهرستان گرگان است و شهرستانهای کردکوی، علی آباد کتول،گنبد کاووس و آزادشهر در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی همچنین افزود: آبیاری مزارع با فاضلاب خام در فصل پاییز غالباً مربوط به سبزیجات برگی نظیر اسفناج و شاهی (تره تیزك) است و در فصل تابستان به منظور آبیاری مزارع سویا و برنج استفاده می شود.