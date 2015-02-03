نمایشگاه بزرگ قزوین با حضور بی سابقه 760 ناشر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی عصر سه شنبه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه که به مناسبت فرارسیدن دهه فجر با حضور نمایندگان رسانه های استان، عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر، اعضای خانه مطبوعات و سایر مسئولان در محل اداره کل ارشاد قزوین برگزار شد اظهارداشت: انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف دارای دستاوردهای ارزشمندی بود که حوزه جهانی یکی از این دستاوردها شامل همگرایی امت اسلام در دنیا می شد.

وی ادامه داد: بازگرداندن کارآیی به دین در شرایطی که مدام القا می شد دین افیون توده هاست و ایجاد نور امید در دنیا از دیگر دستاوردهای ارزشمند امام در بعد جهانی است.

این مسئول با اشاره به رسالت خبررسانی در حیطه این دستاوردها گفت: ایجاد نور امید در جامعه از طریق رسانه ها می تواند یکی از وظایف ارزشمند اصحاب رسانه در پاسداشت این دستاوردهای ارزشمند و دهه فجر باشد که در آن قرار داریم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین گفت: اصحاب رسانه و قلم سفیران فرهنگی و از جمله اقشار بسیار تاثیرگذار در جامعه ما هستند بر همین اساس یک نشریه می توان با یک تیتر و و یا یک خبر خانواده ها را شاد کند.

احمدی افزود: اصحاب رسانه دارای وظایف مهمی هستند و در این بین باید بدانند با جنجال کار جامعه ما درست نخواهد شد و باید به جای ریشه زنی به فکر اصلاح امور بود.

رهبری بزرگ ترین افتخار بسیج است

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود گفت: رهبری بزرگ ترین افتخار بسیج است و نیروی های بسیجی پایه های این کشور هستند که برای عزت و سربلندی ایران فداکاری می کنند چرا که بسیج و شهادت با یکدیگر پیوند دارند.

احمدی ادامه داد: در همه موارد بسیج واژه مقدسی است و بنده با همه ظرفیت های بسیج موافقم و برای یدک کشیدن نام آن باید افتخار کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد قزوین گفت: از دیگر دستاوردهای داخلی انقلاب اسلامی این بود که وحدت کلمه و اتحاد را برای ما به ارمغان آورد و دیگر آنکه به ثمره انقلاب همه مسئولین در جمهوری اسلامی مردمی هستند و ما در این نظام مسئول غیر مردمی نداریم.

وی ادامه داد: وجود دسته بندی هایی چون اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدالی در عین اینکه دارای سلایق و نظرات متفاوت اما قابل احترام سیاسی هستند نباید به آرمان و اتحاد کشور آسیب وارد کند. بر همین اساس در مطبوعات نیز باید اصل اتحاد و احترام به سلایق در عین اختلاف را مراعات کرد.

رقابت سالم با رقبا جایگزین حذف آنها شود

احمدی بیان کرد: به اذعان علما و کارشناسان، روزنامه نگاری یک شغل نیست بلکه یک ندا است آنهم ندایی که باید یک روزنامه نگار با تسلط بر فن رسانه آن را با صداها و زبانهای مختلف به گوش جامعه خود برساند.

وی ادامه داد: اینکه دیگران را به چشم رقیب ببینیم و به فکر رقابت سالم باشیم خود رمز موفقیت است اما باید توجه داشت که ابتدا رقابت سالم با رقبا، جایگزین خذف آنها شود.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در رابطه با برخی حاشیه ها در رابطه با خانه مطبوعات استان قزوین گفت: از همه خواهش می کنم که اجازه دهند خانه مطبوعات استان نه با فرد که با سلایق مختلف اداره شود.

نمایشگاه بزرگ کتاب با حضور بی سابقه ۷۶۰ ناشر در قزوین برگزار می شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: نمایشگاه بزرگ کتاب قزوین با حضور بی سابقه ۷۶۰ ناشر در روزهای ۳ تا ۹ اسفندماه سالجاری برگزار می شود.

وی ادامه داد: تعداد ناشران در این نمایشگاه بسیار بالاست همچنین این ناشران از جمله معتبرترین ناشران کشور هستند که در شرایطی در نمایشگاه کتاب قزوین حضور می یابند که دعوت بسیاری از شهرهای بزرگ و صنعتی را برای حضور در نمایشگاه های آنان نپذیرفته اند.

وی همچنین از احتمال اختصاص دو غرفه به مطبوعات استان قزوین خبر داد.

کارت هدیه خبرنگاران طی مراسمی با تجلیل از آنها، پرداخت می شود

این مسئول در رابطه با اهدای کارت هدیه به خبرنگاران گفت: طی مراسمی در روز ۲۴ بهمن ماه جاری کارت هدیه خبرنگاران با تجلیل از آنها، پرداخت می شود.

احمدی افزود: کمکی به میزان ۱۵ میلیون تومان از سوی اداره ارشاد در این زمینه صورت گرفته است که امیدواریم همگی قدردارن تلاش های قشر خبرنگار باشیم که برای جامعه زحمت می کشند.

وی در پایان بیان کرد: مجمع فوق العاده اعضای خانه مطبوعات برای بررسی این انتخابات جدید و یا حمایت و پشتیبانی از اعضای فعلی روز ۲۵ بهمن ماه تشکیل می شود که امیدواریم در فضایی به دور از استبداد و توامان با دموکراسی این جلسه برگزار و نتایج باب میل اعضا حاصل شود.