خشم نزدیکان الکساسبه و مردم اردن در پی سوزانده شدن خلبان اردنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع آگاه اعلام کردند: در پی سوزانده شدن معاذ الکساسبه خلبان اردنی به دست تروریستهای داعش، مردم اردن خواستار اعدام ساجده الریشاوی شدند.

تلویزیون اردن اعلام کرد که الکساسبه در سوم ماه ژانویه گذشته اعدام شده است.

کاخ سفید ضمن محکوم کردن اعدام الکساسبه با اردن ابراز همبستگی کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم به خبر سوزانده شدن خلبان اردنی واکنش نشان داد.

نزدیکان و خویشاوندان معاذ الکساسبه به خبرنگار شبکه المیادین اعلام کردند: دولت اردن کاری برای آزادی فرزند ما انجام نداده است.رژیم اردن و راس رژیم و ائتلاف بین المللی ضد داعش مسئول اعدام الکساسبه هستند.