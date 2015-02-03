انفجار در یک انبار مهمات ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار به نقل از منابع صهیونیستی گزارش داد انفجاری در انبار مهمات یکی از پایگاههای ارتش اسرائیل در شرق بئرالسبع رخ داده است.

این شبکه به جزئیات بیشتری از این انفجار اشاره نکرده است.