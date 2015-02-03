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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۲۱:۲۶

انفجار در یک انبار مهمات ارتش رژیم صهیونیستی

انفجار در یک انبار مهمات ارتش رژیم صهیونیستی

رسانه های عربی از وقوع انفجار در انبار مهمات پایگاه ارتش رژیم صهیونیستی در شرق بئرالسبع خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار به نقل از منابع صهیونیستی گزارش داد انفجاری در انبار مهمات یکی از پایگاههای ارتش اسرائیل در شرق بئرالسبع رخ داده است.

این شبکه به جزئیات بیشتری از این انفجار اشاره نکرده است.

کد مطلب 2486923

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