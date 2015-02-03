سند مالکیت فیلم‌ شناسنامه آثار است/ بزرگان سیاست خارجی در سینما

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی با حضور در کاخ جشنواره فیلم فجر و دیدن فیلم سینمایی «شکاف» در جمع خبرنگاران نیز حاضر شد و درباره نمایش فیلم «محمد رسول الله» در سی و سومین جشنواره فیلم فجر گفت: مجید مجیدی کارگردان این فیلم سینمایی اعلام کرده که فیلم «محمدرسول الله» آماده نمایش است و اکنون در حال بررسی این است که آیا فیلم را در جشنواره فجر نمایش دهد یا خیر. همچنین در حال فراهم کردن شرایط مناسب برای اکران این فیلم سینمایی است اما واقعیت این است که احتمال اکران شدن فیلم بیش از اکران نشدن آن است.

وی درباره این نکته که جشنواره سی و سوم فجر بدون حاشیه و هیجان لازم برگزار می شود، گفت: با حفظ آرامش سعی می کنیم نگاه درست و اصولی به جریان های سینما داشته باشیم بنابراین آنچه امروز از آرامش در سینمای ایران سراغ داریم مرهون تلاش خود سینماگران است، همانگونه که در سال گذشته خود آنها عامل حفظ آرامش در سینما بوده اند باز هم با ساخت فیلم های خوب، سینمای بدون حاشیه را رقم زدند.

رییس سازمان سینمایی در پاسخ به این پرسش که چرا پیشکسوتان سینمای ایران در این دوره از جشنواره دیده نشدند؟ گفت: ما بزرگانی داریم که در جشنواره هستند و فیلم های آنها به درستی در زمان مناسب اکران خواهد شد اما برخی از این بزرگان داوطلبانه از نمایش فیلم های خود در جشنواره صرف نظر کرده اند و به نفع جوانگرایی در سینمای ایران کنار کشیدند. البته بزرگانی در سینما هم داریم که خود را برای ساخت فیلم های جدید آماده می کنند.

وی در پاسخ به اینکه ناصر تقوایی و بهرام بیضایی در دوره شما فیلم می‌سازند؟ گفت: این بزرگان بهتر از هر کسی می دانند که هر وقت بخواهند فیلم های خود را بسازند ما استقبال می کنیم.

ایوبی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر کارکرد سند مالکیت فیلم های سینمایی که چندی پیش در مراسم تودیع و معارفه محمد احسانی و حبیب ایل بیگی تصویب شد، گفت: سند مالکیت فیلم های سینمایی شناسنامه آثار هستند. در واقع یکی از مشکلاتی که به ویژه سرمایه گذاران به عنوان صاحبان فیلم با آن مواجه بودند این بود که این سند مالکیت در جایی ثبت نمی شد ولی دیگر هر آنچه مربوط به حقوق فیلم و مالکیت صاحبان اثر است در این سند به ثبت می‌رسد. در واقع این سند متعلق به همه کسانی است که در ساخت یک فیلم سینمایی سهم دارند. من آرزو کردم کسب و کار سینما آنقدر خوب شود که فیلم هم جز اسناد معتبر و ارزشمند به حساب بیاید.

وی در ادامه با اشاره به معارفه جدید مدیرعامل انجمن سینمای جوان گفت: خوشبختانه گزینه های متعددی برای این پست وجود دارد که در حال بررسی و رسیدن به بهترین انتخاب هستیم که مطمئنا قبل از آغاز سال جدید مدیر عامل انجمن اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش دیگر مهر که اعضای شورای راهبردی امور بین الملل سینمای ایران چه تاثیری در بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر دارند؟ گفت: به اعتقاد من باید بسیار قدرشناس بزرگان سیاست خارجی ایران باشیم که پذیرفتند در شورای راهبردی امور بین الملل سینمای ایران به امور بین الملل سینمای ایران توجه ویژه داشته باشند چرا که یک عمر تجربه مفید و موثر بین المللی در حوزه های مختلف دارند. این پذیرش نشان می‌دهد همه سینمای ایران را دوست دارند و اگر فضای کار باشد و این احساس ایجاد شود که همه می‌خواهند در خدمت فرهنگ ایران باشند به کمک می آیند و به همین دلیل است که این بزرگان دعوت من را پذیرفتند و یقین دارم این اتفاق خواهد افتاد برای اینکه سینمای ایران جایگاه والایی دارد.

ایوبی در پایان گفت: در حوزه شورای راهبردی امور بین الملل سینمای ایران شخصا وارد کار شدم و امور بین الملل را به کمک مشاوران برجسته در این حوزه پیش می‌بریم و قطعا شاهد موفقیت های سینمای ایران در عرصه بین الملل خواهیم بود.