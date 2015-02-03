تاثیرپذیری شخصیت اول فیلم از «داش آکل»

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رسانه ای فیلم سینمایی «تگرگ و آفتاب» امشب 14 بهمن ماه بعد از نمایش فیلم، در سالن سعدی مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد. این نشست با حضور رضا کریمی کارگردان، علیرضا برازنده مدیر فیلمبرداری، مهدی جودی تدوین گر، حسین مجد طراح صحنه و لباس و کسری عزیزا، پردیس احمدیه و پیام دهکردی بازیگران این فیلم و با اجرای ذبیح الله رحمانی منتقد سینما برگزار شد.

رضا کریمی در ابتدای این نشست درباره ساخت این فیلم گفت: واقعیت این است از زمان پیش تولید این اثر سینمایی تا زمان تحویل فیلم به جشنواره چهارماه طول کشید. این اثر سینمایی را با هزینه شخصی و کمک فارابی ساختم. این قصه را دوست داشتم و با حس خوب گروه، به درستی پیش رفتیم و فیلم آماده نمایش شد.

این کارگردان سینما درباره انتخاب عنوان فیلم اظهار کرد: نام فیلم ارتباط مستقیم با قصه ندارد چون وقتی قصه را می نوشتم نامی برای آن تعیین نکردم و بعد از پایان قصه نام فیلم را بر اساس حس و حال کار تبیین کردم. تگرگ گذرا است و آفتاب ماندگار و نام این اثر برگرفته از این حس و حال است.

کریمی ادامه داد: در تدوین این احساس را داشتیم که از پلان های اسلوم,شن استفاده کنیم تا به برخی صحنه ها تاکید بیشتری شود.

وی درباره بازی حضور بازیگران جوان در نقش های اصلی این اثر سینمایی افزود: از زمانی که فیلمنامه را می نوشتم معتقد بودم در نقش یحیی باید از چهره جدید استفاده کنم تا تماشاگر بدون ذهنیت شخصیت ها را بپذیرد. چون تصمیم داشتم از چهره جدید استفاده کنم زمان زیادی برای این مهم صرف شد و به دنبال افرادی با پس زمینه بازیگری بودیم که در نهایت ۱۰ روز مانده به فیلمبرداری با آقای عزیزا آشنا شدیم که سابقه ای در بازیگری نداشت.

کریمی اظهار کرد: برای این نقش محوری ترجیح من یک چهره گمنام بود و در عین حال دوست داشتم از بازیگرانی استفاده کنم و آنان را در قالب بازی های ساده در چیدمان درستی قرار دهم. طرح اولیه این اثر سینمایی خیلی ارتباط با داستان «داش کل» صادق هدایت نداشت. درحقیقت ایده اولیه ای که موجب نگارش فیلمنامه شد قصه «داش آکل» نبود اما برای نگارش شخصیت اصلی فیلمنامه از «داش آکل» وام گرفتم.

پیام دهکردی بازیگر این اثر سینمایی نیز با ابراز خرسندی از حضور کمال تبریزی در این نشست خبری خطاب به وی گفت: همیشه قدردان مهربانی های شما هستم.

وی درباره نقش خود در این اثر توضیح داد: احساس کردم با رضا کریمی حال خوبی دارم. وی می خواست این اثر سینمایی یک یادگاری باشد که این امر با عشق حاصل شد. این نقش را به شکل های مختلف در فیلم «یک تکه نان» می بینیم و در «تراژدی» هم بارقه ای از این شخصیت ها وجود دارد. من در مجموع نقش خود را در این فیلم دوست داشتم.

علیرضا برازنده نیز درباره این اثر سینمایی توضیح داد: از رضا کریمی تشکر می کنم که اجازه داد در این اثر با وی به نوعی شریک باشم. در فیلمبرداری تعامل خوبی داشتیم و تقریبا به اهداف خود رسیدیم.

وی یادآور شد: رضا کریمی علاقمند بود فیلمبرداری این اثر ساده و متناسب با قصه باشد که البته درباره نتیجه حاصل باید مردم نظر بدهند.

فیلمبردار این اثر سینمایی اظهار کرد: در فیلم «تگرگ و آفتاب» تلاش کردم نورپردازی احساس نشود و شخصیت ها کمتر سایه داشته باشند. در این اثر سینمایی تلاش شده آفتاب کمتر دیده شود و از نورهای رفلکس استفاده کردیم.

کسری عزیزا بازیگر این اثر سینمایی نیز توضیح داد: این اثر سینمایی برای من تجربه ای بزرگ بود و وقتی کریمی را دیدم ارتباط موثری با هم برقرار کردیم. بازیگران این اثر به حدی با من دوستانه برخورد کردند که در کنار آنان احساس آرامش می کردم.



پردیس احمدیه نیز بیان کرد: برای بازی در این اثر سینمایی فیلمنامه را نخواندم چون آقای کریمی اینطور می خواست. نهایتا خوشحالم نقشی متفاوت را در فیلم «تگرگ و آفتاب» ایفا کردم.