۴۱تن فرآورده خام دامی غیربهداشتی درکهگیلویه وبویراحمد معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بهمنش صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت: در این راستا۲۵۵ نفراز متخلفین عرضه و تولید فرآورده های خام دامی غیربهداشتی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری ۴۵هزار بازدید بهداشتی از مراکز تولید، فرآوری و عرضه فرآورده های خام دامی دراستان صورت گرفته است.

بهمنش اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست های نظارتی سازمان دامپزشکی کشور، این اداره کل همه ساله با ساماندهی اکیپ های نظارتی اقدام به نظارت بر عملکرد مراکز مختلف صنفی که تحت پوشش این ارگان قرار دارند می کند.

وی مراکز مورد بازدید گرفته توسط کارشناسان دام پزشکی را اغذیه فروشی ها، قصابی ها، مرغ و ماهی فروشی ها، کشتارگاه ها، سوپر مارکت ها عنوان کرد و گفت: این اداره کل به رغم کمبود نیرو و امکانات، با تمام توان و به صورت مستمر نظارت بر عملکرد بهداشتی این مراکز کاری را انجام می دهد.

مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: در این بازدیدها کارشناسان دامپزشکی با توجه به استانداردهای موجود و اصول تدوین شده در این زمینه، همچنین از طریق نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان، موارد تخلف بهداشتی را ثبت و رفع می کنند.

بهمنش در پایان ضمن تقدیر از تلاش ارزشمند ناظرین بهداشتی دامپزشکی، خواستار پشتیبانی هر چه بیشتر مسئولین و همیاری مصرف کنندگان با این اکیپ ها شد تا در این راستا تخلفات بهداشتی در حیطه تولید، فرآوری و عرضه فرآورده های خام دامی به حداقل ممکن برسد.