«طرح شفا» مرهمی بر زخم های بیماران نیازمند

به گزارش خبرنگارمهر، سلامتی واژه ای آشنا اما در مفهوم غریب است چرا كه با از دست دادن آن به مفهومش می رسیم.

این بار از خانواده های نیازمندی سخن به میان می آوریم كه یك دردشان بیماری و هزینه بالای زندگی و درد دیگر آنها نیز مشکلات اداره امور زندگی و گذران روزگار است خانواده هایی که علاوه بر فقر، بیماری نیز گریبان شان را گرفته است.

همگام با چد تن از مسئولان کمیته امداد و مددکاران این نهاد به قصد دیدار با دو خانواده نیازمند و دست به گریبان با بیماری، آنچه لوازم کار خبرنگاری است را برداشته و به سمت اولین منزل حرکت می کنیم.

روایت اول – نرگس خانم بانوی سالمند دیابتی

مسیر حركت میثم شمالی بود، منطقه ای محروم با کوچه هایی تنگ تر از آنجایی که بالا شهر می نامنش، پس از رسیدن به مقصد با نواختن زنگ در، پسر خانواده كه حدود ۱۹ سال داشت در را باز كرد و با روی گشاده به پیشوازمان آمد وارد منزلی شدیم كه ورود به حیاط كوچك این منزل اولین قسمت خانه و اولین گام برای رسیدن به بانوی گزارش ما محسوب می شد.

بر دیوارهای رنگ و روباخته این خانه دوچرخه قدیمی که جعبه ای چوبی بر ترک آن بسته شده بود توجه همه تازه وارها را به خودش جلب کرد حیاط خانه را عبور کردیم و به راهرویی كاهگلی که به فضای داخلی خانه می رسید وارد شدیم، فضایی آكنده از لطف و صفا و خالی از هر گونه امكانات و وسایل زندگی و تجمل.

میزبان و مقصود ما در این خانه نرگس خانم، مادری مهربان و خنده رو بود كه غم بیماری برچهره و دستهایش چروك انداخته بود از نامهربانی روزگار حكایت می كرد مادری که می گفت ۵۱ ساله است و من هنوز باورم نمی شود که بیماری و سختی روزگار چهره آدم را سی سال مسن تر از آنچه است نشان دهد.

نرگس خانم روایت ما، دارای دو فرزند پسر و پنج فرزند دختر است و نمی داند از غم بیماری بگوید یا از رسیدگی به فرزندان محصلش. از مشكلات معیشتی اش یا دختر مطلقه ای كه با آنها زندگی می كند و شوهرهش سال هااست که معلوم نیست اسیر اعتیاد است یا دل خاک، از همسر كارافتاده ای كه به سختی و با همان دوچرخه قدیمی داخل حیاط خرج زندگی را در می آورد.

نرگس خانم گفت: سه سالی هست كه با دیابت پیشرفته اش دست و پنجه نرم می كند یكی از پاهایش از زانو و تعدادی از انگشتان دستش قطع شده و تلخی این بیماری شیرین را بد جور به کامش نشانده و پای دیگرش نیز اسیر زخم های دیابتی شده و چشمانش نیز با مشکل روبرو شده است.

جویای پدر خانواده بودم كه بدانم او چه می كند؟ گفتند نان آور این خانه پیرمردی سالمند و از كارافتاده است که ۷۰ بهار را خزان کرده و با وجود كهولت سن، غیرتش اجازه نمی دهد رکاب دوچرخه اش از چرخش بایستد.

پدر این خانواده پلاستیك زباله بسته بندی می كرد و با همان دوچرخه فرسوده و قدیمی گوشه حیاط، آنها را به برخی از فروشندگان سطح شهر می فروخت، تا درآمدی را به خانه ببرد. درآمدی خیلی ناچیز و اندك، شاید یك روز ۱۰هزارتومان، یك روز ۲۰هزارتومان و چند روز هم دریغ از یك ریال!

حجت الاسلام رجبی، مدرس یکی از حوزه های علمیه مشهد ظاهرا سال ها است که به این محله سر می زند می گوید: با «طرح شفا» كمیته امداد تازه آشنا شدم و معتقدم این طرح حلقه اتصال بین نیكوكاران و افراد نیازمند است.

وی افزود: عدم بضاعت مالی یك درد است كه با وجود بیماری، مضاعف می شود و تازه از اینجاست كه مشكلات خودشان را نشان می دهند و بیمار و خانواده اش نمی دانند چگونه و به كدام درد باید برسند.

فرزندان این خانواده همه دچار نوعی بیماری بودند و از ضعف بینایی در عذاب، پسر جوان خانواده نیز با بیماری روانی دست و پنجه نرم می کرد اما نه بیماری و نه فقر نتوانسته بود این خانواده که ما مستمند می نامی مشان را از هم دور کند و همه پشت به پشت هم برای گذران زندگی تلاش می کردند.

روایت دوم – بیمارضایعه نخاعی

مسیربعدی بلوار میرزا كوچك خان خانه ای در همسایگی ریل های راه آهن، نیكوكاران منزل قبلی كه از نیت ما برای بازدید از این خانواده آگاه شدند برای دیدار با این خانواده نیز ابراز علاقه کرده و جالب بود که خودشان را زودتر از ما به آنجا رساندند.

حیاطی در كنار دیوار راه آهن مشهد، با نمایی سیمانی و ظاهری فرسوده كه نشان از فقر و نداری می داد.

پس از ورود به حیاط وارد خانه ای شدیم كه از امور دنیوی خالی بود و در مقابل درب فرسوده و دركنار دیوار نم كشیده اتاق، روی یك تشك مندرس، مردی ۴۲ ساله بود که ظاهرش خیلی بیشتر از سنش نشان می داد.

حسین آقا گفت: دارای یك فرزند دختر است و ۱۱ سال پیش و در سن حدودا ۳۱سالگی با سقوط از ارتفاع دچار ضایعه نخاعی شده و خانم خانه اش نیز وی را رها کرده و سال هاست بار زندگی اش بر دوش مادر پیرش افتاده است.

وی که مناعت طبع زیبا و ستودنی اش نظرم را جلب کرد با وجود مشكلات زیاد و خالی بودن ظاهر خانه اش از هرگونه وسیله و امكانات، در پاسخ به سوال مددکار کمیته امداد که آیا در خانه یخچال ندارید؟ اظهار داشت: وقتی قرار است یخچال خالی باشد چرا بی خود برق مصرف کند از برق کشیدیمش و اکنون در گوشه انبار خانه خاک می خورد.

سخن از سلامتی ایشان به میان آمد كه بحث درمانش را پیگیری و بهبودی پیدا كند كه او گفت: با اینكه كمك هایی را دریافت می كنم ولی جوابگوی هزینه های درمانی و حتی ایاب و ذهاب من برای استمرار پیگیری كارهای درمان نیست.

حسین آقا سرش را پایین انداخت و ادامه داد: هزینه های بیماری من زیاد است و با این وضعیت سخت زندگی امكان پیگیری درمان برایم سخت و شاید نشدنی باشد.

وی در پاسخ به سوال مددکار کمیته امداد که چه توقعی از کمیته داری و آیا درخواستی هست که بتوانیم به سرعت رفعش کنیم پس از کمی تامل عنوان کرد: با قرائت و تجوید قرآن آشنایی دارم و در صورتی که بتوانید شرایطی فراهم کنید که بتوانم تدریس کرده و مخارج زندگی ام را تامین کنم درخواست دیگری ندارم.

بیش از یك هزار بیمار نیازمند در خراسان رضوی حضور دارند

در ادامه فعالیت های كمیته امداد را جویا می شوم كه در این مورد و برای حمایت از بیماران صعب العلاج معاون حمایت و سلامت خانواده كمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی، نیز خدمات ارائه شده به بیماران نیازمند و صعب العلاج را شامل ارائه ۵۰۰ هزار ریال ماهیانه هزینه نگهداری، پرداخت ۹۰ درصد خدمات بیمه ای، پرداخت خدمات غیر بیمه ای به بیماران خاص بیان کرد.

معاون حمایت و سلامت خانواده كمیته امداد خراسان رضوی با بیان اینكه همراهی مردم در طرح شفا، دلگرمی بیماران را به همراه دارد، اظهار داشت: نیكوكاران با تعهد پرداخت ماهیانه ۳۰ هزار تومان می توانند یك یا چند بیمار نیازمند را كمك كنند و حمایت های مالی خود را داشته باشند چراكه با توجه به شرایط بعضی بیماران و هزینه های بالای درمان آنان، كمیته امداد به تنهایی از عهده تامین آن برنمی آید.

محمدحسن صائب از تحت پوشش بودن یك هزار و ۱۹۴ بیمار نیازمند خبر داد و بیان کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد بیماران نیازمند دارای حامی و ۳۰ درصد دیگر فاقد حامی هستند.

صائب با اشاره به اینكه بیماران صعب العلاج دركنار مسایل مالی به توجه ومحبت نیاز دارند خواستار توجه بیشتر مردم شریف و مومن جامعه و حمایت های مالی و معنوی نیكوكاران شد.

در این شهر هستند كسانی كه در كنار غم نداری با دردهای بیماری دست درگریبانند و خانواده هایی كه اگر از آنها حمایت مالی و معنوی می شد، چه بسا جای خالی عزیزی را احساس نمی كردند.

«طرح شفاء» یکی از طرح هایی است که کمیته امداد امام خمینی(ره) به منظور یاری رساندن به دردمندان مستمندی که علاوه بر درد نداری و بی پولی درچار بیماری و صدمات جسمی شده اند اجرا می شود تا مرهمی باشد بر دل خانوادهای نیازمندی که برای گذران زندگی چشم به یاری نیکوکاران و سازمان های امدادگر دارند.

خیران در «طرح شفا» به صورت ماهیانه مبلغ ۳۰۰ هزار ریال به منظور حمایت از بیماران نیازمند پرداخت و به این شکل حساب آخرتشان را پر می کنند.

گزارش از رضا آرمانیان