تدوین سند توسعه آذربایجان شرقی با کمک دانشگاهیان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود بهبودی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تدوین سند توسعه استان اظهار داشت: کار تدوین این سند با همکاری کارشناسان و دانشگاهیان استان آغاز شده و هم اکنون هسته های کلید تمامی بخش ها طراحی شده است و در هفته آینده نیز شاهد برگزاری نشست هم اندیشی در خصوص این سند خواهیم بود، همچنین طی پرسش نامه هایی کیفیت این سند از سوی مردم ارزیابی می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون این استان از لحاظ تدوین سند توسعه الگوی دیگر استان ها بوده و کارشناسان معاونت برنامه ریزی استان در حال برگزاری دوره های آموزشی در سایر استان ها برای تنظیم سند هستند.

بهبودی در ادامه با اشاره به میزان تخصیص اعتبارات استانی در سال جاری گفت: با وجود محدود بودن اعتبارات دولتی، تخصیص این اعتبارات مناسب بوده است به گونه ای که در طول ۹ ماهه اول سال جاری شاهد تخصیص ۷۳ درصدی اعتبارات عمرانی بوده ایم در حالی که مقدار این تخصیصات در سال گذشته کمتر از ۳۰ درصد بود.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان برابر با میانگین کشوری است، گفت: نرخ بیکاری در استان حدود ۱۰ درصد است که در این زمینه تقریبا برابر با نرخ کشوری هستیم البته نرخ مشارکت در استان از میانگین کشوری بالا است.

وی در خصوص سرشماری کشاورزی انجام شده در استان نیز گفت: در این سرشماری ۷۲۴ نفر در رده های اجرایی مشارکت داشتند که در مدت ۴۴ روز به دو هزار و ۷۱۱ آبادی دارای سکنه، ۳۷۱ آبادی خالی از سکنه و ۴۹ شهر برای فهرست برداری و شناسایی بهره بردار در سطح استان مراجعه کردند.

بهبودی با بیان اینکه در استان ۲۳۷ هزار و ۱۷۹ بهره بردار داریم، گفت: از این تعداد ۲۰۲ هزار و ۱۱ بهره بردار خانوار معمولی ساکن، ۳۴ هزار و ۸۰۰ بهره بردار غیر ساکن، ۳۱ بهره بردار خانوار معمولی غیرساکن و ۳۳۷ بهره بردار شرکت رسمی و یا موسسه عمومی بوده است.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی افزود: سهم اراضی باغی و قلمستان استان از کشور ۷.۵ درصد و اراضی زراعی ۵.۲ درصد و همچنین سهم بهره برداری اراضی باغی و زراعی از کشور در مجموع ۶.۲۳ درصد بوده است.

وی در مقایسه آمار تعداد بهره برداری های ارائه شده با آمارهای سرشماری ۸۲ گفت: در این مدت شاهد کاهش ۱۱ درصدی بهره برداری زراعت، ۱۶ درصدی باغداری، ۳۸ درصدی گاو و گوساله، ۳۰ درصدی گوسفند و بره و ۴۰ درصدی بز و بزغاله در استان بوده ایم.