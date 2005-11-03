كميته حقوق بشر سازمان ملل از كانادا خواست درباره شكنجه و بازداشت هاي غيرقانوني پاسخ دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي Canoe، كميته حقوق بشركه با نفوذترين كميته سازمان ملل است اعلام كرد : اتاوا بايد به اتهاماتي كه بر اساس آن برخي از مقامات آن كشور در شكنجه سه نفر ازشهروندان متهم به اعمال تروريستي دست داشته اند،رسيدگي كند.

هفته گذشته گروه حقيقت ياب كميته حقوق بشر سازمان ملل كه درباره شكنجه فردي بنام "ماهرعرار" دركانادا تحقيق مي كرد با ارائه گزارشي و با برشماري مستنداتي مهم اعلام كرد كه ماموران امنيتي كانادا سه نفر از شهروندان ديگر اين كشور را نيز به نامهاي "عبدالله الملكي" بازرگان اهل اتاوا ،" احمد الماتي"راننده كاميون از تورنتو و "مؤيد نورالدين" مديرسابق يك مدرسه اسلامي را به اتهامات تروريستي بازداشت و شكنجه كرده اند.

در گزارش اين كميته كه ديروز منتشر شد آمده است : هنگام بازرسي عمومي درباره "ماهر عرار" شهروند كانادايي كه گفته مي شود شكنجه شده مشخص شد گزارشهاي مربوط به سوء استفاده و نقض حقوق سه شهروند ديگركانادائي وجود دارد مورد رسيدگي پنهان شده است.

در ادامه گزارش كميته حقوق بشر سازمان ملل آمده است : دولت كانادا بايد تحقيقي مستقل صورت دهد و تعيين كند كه اگر ماموران دخيل در اين ماجرا اقدام به "تسهيل و يا تحمل شكنجه" كرده اند دستگير و يا زنداني شوند.

همچنين گزارش عنوان مي كند:" اتهامات مربوط به اينكه كانادا ممكن است با سازمانهاي جاسوسي كه براي گرفتن اطلاعات از افراد بازداشت شده در كشورهاي خارجي به شكنجه گري معروف هستند همكاري مي كند اين كميته را نگران كرده است".