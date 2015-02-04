هدف مجلس حمایت و پشتیبانی از تیم مذاکره کننده است

ابراهیم کارخانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای گفت: امریکایی ها برای ما ضرب الاجل تعیین کرده اند که تا زمانی مشخص تن به خواسته هایشان دهیم، در غیر این صورت اقدام به تشدید تحریم ها خواهند کرد.

وی افزود: کنگره امریکا دائما تیم مذاکره را تهدید می کند و با وضع تحریم های جدید و تهدید به افزایش تحریم ها بار روانی بر مذاکرات ایجاد می کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام حمایتی مجلس گفت: با توجه به اقدامات کنگره آمریکا که در راستای تحقق منافع نامشروع غرب و امریکاست، لازم بود که مجلس شورای اسلامی نیز در راستای احقاق حقوق مسلم مردم ایران و همچنین حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای با پشتوانه ای محکم وارد فضای مذاکرات شود و نقش آفرینی روشن تری داشته باشد.

کارخانه ای با نقل مطلبی از اوباما گفت: رئیس جمهور امریکا چندی پیش عنوان کرده بود که اگر ایران تن به خواسته ای این کشور ندهد، اولین نفری خواهم بود که از مسئله تشدید تحریم ها در کنگره دفاع خواهم کرد.

وی ادامه داد: این نشان می دهد برخلاف برخی موضع گیری ها، دولت امریکا و کنگره کاملا با هم هماهنگ هستند، لذا لازم است علی رغم این همه تهدید و نقض توافق نامه ژنو با بیش از ۱۰۰ تحریم جدید علیه ایران، مجلس که وظیفه آن دفاع از حقوق ملت است، ورودی جدی به مسئله داشته باشد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با همین رویکرد بود که این طرح به مجلس آمد و یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای با ۱۷۳ رای موافق از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

وی افزود: این طرح که فوریت آن به تصویب رسید به کمیسیون مربوطه خواهد رفت و در فرصت مناسب به صحن علنی خواهد آمد.

وی با اشاره به تعطیلی مجلس در هفته آینده کفت: پس از یک هفته تعطیلی و دو هفته که بودجه در صحن علنی بررسی خواهد شد، زمان مناسب برای بررسی این موضوع است.

پیام قدم زدن کری و ظریف برای کشورهای دنیا

ابراهیم کارخانه ای در ادامه در تحلیل قدم زدن وزرای امورخارجه ایران و امریکا در جریان مذاکرات هسته ای و واکنش ها پیرامون این موضوع نیز گفت: قدم زدن نیز مانند لبخند، جزو اقدامات دیپلمتاتیک است که هر کدام با هدف و منظور خاص انجام می شود و به خودی خود عیب به شمار نمی آید.

وی تاکید کرد: اما این مسئله یک عارضه اصلی داشت و آن اینکه ملت ها و دولت های دیگر می دانند که ایران ۳۵ سال با قدرت جلوی امریکا ایستاده، اما اکنون و به ناگهان وزرای خارجه دو کشور با خیال راحت و در فضای باز سیاسی قدم می زنند، این امر اثر منفی بر کشورهایی می گذارد که با الگو از ایران با استعمار و غرب مبارزه می کنند.

رئیس کمیته هسته ای کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به دستاوردهای دو کشور از این اقدام دیپلماتیک گفت: طرف امریکایی با این قدم زدن پیام خوبی به دیگران داد مبنی بر اینکه ایران که ۳۵ سال با ما می جنگید اکنون در فضای باز با یک عضو ارشد دولت قدم می زند.

کارخانه ای در خاتمه گفت: آقایان مذاکره کننده باید بدانند که حاصل مذاکرات باید منجر به احقاق حقوق ملت شود که لغو تحریم ها شرط ابتدایی است.