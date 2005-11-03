غربي ها مي خواهند ژاندارم بين المللي باشند// رفتار غرب با جهان سوم براساس رياكاري و تهمت است// انقلاب اسلامي پديده قرن بود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، فيدل كاسترو در ديدار معاون محترم اروپا و آمريكا و نماينده ويژه رياست محترم جمهوري اسلامي ايران، جنگ صدام بر عليه كشورمان را كه با هدايت و مساعدت آمريكا و غرب صورت گرفت غيرمنصفانه عنوان كرد و گفت: اين جنگ ضررهاي زيادي وارد كرد و به ويژه بر جنبش عدم تعهد صدمات زيادي زد. اين انقلاب شاه را سرنگون كرد و مهمترين ژاندارم منطقه را كه بيشترين تسليحات را داشت از ميان برداشت.

وي افزود: واقعا كار بزرگي بود كه ملت ايران آن را به انجام رساند. ما با هيجان بسيار زيادي از انقلاب ايران صحبت مي كرديم. تجاوز به ايران اخلاقي نبود. متاسفانه رفتار غرب با كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم بر اساس رياكاري و دروغ و تهمت مي باشد. ما بايستي با يكديگر كار كنيم.

كاسترو در ادامه با اشاره به برگزاري اجلاس سران عدم تعهد در هاوانا در سال آتي اظهار داشت: اين اجلاس فرصت مناسبي است تا با همكاري هم خون جديدي به كالبد جنبش غيرمتعهدها بدهيم.

وي با حمايت از موضع كشورمان مبني بر بهره گيري صلح آميز از انرژي هسته اي افزود كه غربي ها مي خواهند انحصار انرژي هسته اي را در اختيار خود داشته باشند تا ما هميشه به آنان محتاج باشيم. وقتي نفت تمام شود ديگر آنها انحصار دنيا را در دست خواهند داشت براي همين نمي خواهند ما تكنولوژي هسته اي داشته باشيم. آنها به ما اتهامات وقيحانه اي مي زنند كه عاري از حقيقت است و بسيار خصمانه مي باشد. آمريكا پس از فاجعه عراق نمي تواند هر كاري را كه بخواهد بكند. در واقع آنها ناقض حقوق بشر هستند و حال آنكه ما را به آن متهم مي كنند.

فيدل كاسترو با اشاره به توان تسليحات هسته اي اسرائيل گفت: اسرائيل 300 كلاهك هسته اي دارد. آنها تاسيسات عراق را بمباران كردند و ايران را هم تهديد به حمله نظامي كرده اند كه اين نقض آشكار قوانين و مقررات بين المللي است. غربيها مي خواهند نقش يك ژاندارم بين المللي را بازي كنند ما از موضع شما مبني بر بهره گيري صلح آميز از انرژي هسته اي كاملا حمايت مي كنيم. حق كاملا با شماست، چرا آنها بايستي امتياز فناوري انرژي هسته اي را فقط در اختيار خود داشته باشند.

وي در خاتمه از توسعه روابط به ويژه در بعد اقتصادي ابراز رضايت نموده و آن را نشانه تحقق هكاريهاي جنوب - جنوب دانستند و براي ملت ايران و رئيس جمهور كشورمان آرزوي موفقيت نمودند.

جليلي معاون محترم اروپا و آمريكا و نماينده ويژه رياست محترم جمهوري اسلامي ايران نيز در اين ديدار با ابلاغ سلام احمدي نژاد رئيس جمهور محترم كشورمان به ايشان پيام رياست محترم جمهوري را به فيدل كاسترو تقديم نمود و با اشاره به روابط بسيار خوب دو كشور ابراز داشت كه ما شاهد تحولات بسياري در روابط دو كشور بوده ايم بويژه روابط اقتصادي دو كشور از رشد بسيار خوبي برخوردار بوده است و از مرحله صادرات و واردات صرف، به همكاريهاي صنعتي رسيده ايم و ما بايستي در جهت تقويت هر چه بيشتر همكاريهاي جنوب - جنوب گام برداريم.

وي برگزاري اجلاس آتي سران غيرمتعهدها در هاوانا در سال آينده را فرصت بسيار مناسبي جهت تقويت همكاريهاي جنوب - جنوب عنوان نمودند و با اشاره به همكاريهاي كشورمان با آژانس بين المللي هسته اي اظهار داشت كه بهره گيري صلح آميز از انرژي هسته اي طبق پيمان NPT حق جمهوري اسلامي ايران و هر كشور عضو مي باشد.

جليلي در خاتمه گفت : ما همكاري بسيار خوبي با آژانس داشته ايم و حتي بصورت داوطلبانه پروتكل الحاقي را نيز اجرا كرده ايم و هيچگونه انحرافي از فعاليت هاي صلح آميز نداشته ايم. بهره گيري صلح آميز از انرژي هسته اي اراده ملي است و بر تحقق آن تاكيد داريم.