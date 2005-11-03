هيلاري كلينتون به سرزمين هاي اشغالي مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رسانه هاي رژيم صهيونيستي ، دفترهيلاري كلينتون اعلام كرد وي در كنفرانس مشترك امنيتي كه در 11 نوامبر در اسرائيل شروع خواهد شد شركت خواهد كرد.

هيلاري كلينتون همچنين قرار است در ديدار هفته آتي خود در مراسم سالگرد ترور اسحاق رابين نخست وزير اسبق رژيم صهيونيستي كه چهارم نوامبر 1995 ميلادي به دست ايگال امير يهودي افراطي معارض توافقنامه صلح به هلاكت رسيد نيز شركت كند.

وي همچنين قرار است در اين سفر از ديوار حائل در كرانه باختري بازديد و درباره آن بحث و گفتگو كند.

از هيلاري كلينتون به عنوان نامزد حزب دموكرات در انتخابات سال 2008 رياست جمهوري آمريكا ياد مي شود.

گفته مي شود كه احتمالاً براي اولين بار در تاريخ آمريكا هر دو حزب نامزدي زن براي رياست جمهوري خواهند داشت و كلينتون كه با نامزد احتمالي كاندوليزا رايس وزير امور خارجه فعلي آمريكا از حزب جمهوريخواه براي احراز رياست جمهوري رقابت خواهد كرد هر دو برآنند تا حمايت اسرائيل و در پي آن قدرت قريب به 6 ميليون يهودي راي دهنده آمريكا را در پشت سر خود داشته باشند.