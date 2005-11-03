شيراك منتقدان صهيونيسم در فرانسه را به برخورد قانوني تهديد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، شيراك كه از اردوگاه كار اجباري جنگ جهاني دوم در "اشتروتوف ناتزويلر" در منطقه آلزاس فرانسه بازديد مي كرد يهودي ها را "قربانيان تاريكترين بخش تاريخ بشريت " خواند كه نبايد آنان را فراموش كرد.

وي گفت : از اين اردوگاه بازديد كردم تا احترام ملت خود را به قربانيان منتقل كنم و در قبال كساني كه اين واقعه وحشتناك را انكار مي كنند از نيروي قانون استفاده خواهيم كرد.

گفتني است كه خطاب نخست وزير فرانسه به افرادي كه اين واقعه را انكار مي كنند مورخين و محققيني هستند كه از آنان در محافل علمي به تجديد نظرطلبان هولوكاست "يهودي سوزي" تعبير مي شود.

اين گروه كه ريشه در تاريخ فرانسه دارد و از فردي بنام "پل راسينيه" بنيانگذار تجديد نظر طلبي ، شروع مي شود كه خود وي از زندانيان اردوگاه هاي نازي ها بود و پس از جنگ، تبليغات صهيونيست ها را مبني بر اينكه در واقعه هولوكاست 6 ميليون يهودي در اتاقهاي گاز خفه شده و در كوره هاي آدمسوزي سوزانده شدند زير سؤال برد.

همچنين امروز فرانسه به همراه برخي ديگر ازكشورهاي اروپائي به دليل حضور مورخين تجديد نظر طلب بسياري در اين كشور بر اساس قانون، زير سؤال بردن كشته شدگان يهودي در جنگ جهاني دوم را امري غير قانوني و مرتكبين اين اقدام را محاكمه و روانه زندان مي كند و در اين راستا بسياري از اساتيد دانشگاه اين كشور كه اين مساله را زير سؤال برده اند از كار خود اخراج و اين افراد بارها مورد حمله ميليشياي يهودي در اين كشور قرار گرفته و برخي از آن كشته و برخي ديگر مجروح شده اند.