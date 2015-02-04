پروژه توسعه عوامل پروازی زنجان تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر،هیئت مدیره شرکت فرودگاه‌های کشور برگزاری مناقصه "پروژه توسعه عوامل پروازی فرودگاه زنجان" را تایید و توسط معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها شرایط این مناقصه را به مدیریت فرودگاه زنجان ابلاغ کرد.

مدیر فرودگاه استان زنجان گفت: شرکت فرودگاه‌های کشور در نظر دارد پروژه توسعه عوامل پروازی فرودگاه زنجان را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه به شرکت‌های پیمانکار واجد شرایط واگذار کند شرایط این مناقصه برای شناسایی پیمانکاران پروژه،درچند روز آینده در روزنامه های کثیر الانتشار(حداقل در دو نوبت و در دو روز مجزا) ونیز سایت اینترنتی به آدرس WWW.LETS.MPORG.IR درج خواهد شد.

محمد قاسمی افزود: پروژه توسعه باند فرودگاه زنجان به طول 600متر و عرض 60 متر میباش که بخشی از آن انجام شده است و در ادامه بخشی از قسمتهای باقیمانده با مناقصه به پیمانکار واگذار خواهدشد.