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۱۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۳۶

پروژه توسعه عوامل پروازی زنجان تایید شد

پروژه توسعه عوامل پروازی زنجان تایید شد

زنجان- مناقصه "پروژه توسعه عوامل پروازی فرودگاه زنجان" توسط هیئت مدیره فرودگاههای کشورتایید و توسط معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها شرایط این مناقصه را به مدیریت فرودگاه زنجان ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،هیئت مدیره شرکت فرودگاه‌های کشور برگزاری مناقصه "پروژه توسعه عوامل پروازی فرودگاه زنجان" را تایید و توسط معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها شرایط این مناقصه را به مدیریت فرودگاه زنجان ابلاغ کرد.

مدیر فرودگاه استان زنجان گفت: شرکت فرودگاه‌های کشور در نظر دارد پروژه توسعه عوامل پروازی فرودگاه زنجان را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه به شرکت‌های پیمانکار واجد شرایط واگذار کند شرایط این مناقصه برای شناسایی پیمانکاران پروژه،درچند روز آینده در روزنامه های کثیر الانتشار(حداقل در دو نوبت و در دو روز مجزا) ونیز سایت اینترنتی به آدرس WWW.LETS.MPORG.IR  درج خواهد شد.

محمد قاسمی افزود: پروژه توسعه باند فرودگاه زنجان به طول 600متر و عرض 60 متر میباش که بخشی از آن انجام شده است و در ادامه بخشی از قسمتهای باقیمانده با مناقصه به پیمانکار واگذار خواهدشد.

کد مطلب 2487306

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