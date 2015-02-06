به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی همایش دین در زندگی روزمره، در جهان امروز که جوامع به سوی سکولاریزه شدن پیش می روند دین نقش بسیار مهمی دارد و برای آرامش روحی بشر ضروری است.
از این رو در وین انریش بررسی نقش دین در زندگی بشر مورد بررسی قرار می گیرد و ابعاد آن بررسی می شود.
محورهای این همایش به این گونه بیان شده است:
روش در تحقیق دین
معنویت
زیارت
اعمال مذهبی
دین و فرهنگ
دین و رسانه
ذهنیت مذهبی
دین و دوران کودکی
دین و نظریه انتقادی
دین و تبعیض
دین و هویت
دین و آموزش و پرورش
مطالعات انجام شده در یهودیت
دین و اندیشه اروپا
دین و قومیت
مطالعات در اسلام
علاقه مندان باید تا 10 مارس مقالات خود را به این همایش ارسال کنند.
به شرکت کنندگان گواهی حضور داده شده و مقالات پس از تأیید به چاپ خواهد رسید.
این همایش هیچ کمک هزینه ای برای شرکت کنندگان در نظر نگرفته است.
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