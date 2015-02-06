به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی همایش دین در زندگی روزمره، در جهان امروز که جوامع به سوی سکولاریزه شدن پیش می روند دین نقش بسیار مهمی دارد و برای آرامش روحی بشر ضروری است.

از این رو در وین انریش بررسی نقش دین در زندگی بشر مورد بررسی قرار می گیرد و ابعاد آن بررسی می شود.

محورهای این همایش به این گونه بیان شده است:

روش در تحقیق دین

معنویت

زیارت

اعمال مذهبی

دین و فرهنگ

دین و رسانه

ذهنیت مذهبی

دین و دوران کودکی

دین و نظریه انتقادی

دین و تبعیض

دین و هویت

دین و آموزش و پرورش

مطالعات انجام شده در یهودیت

دین و اندیشه اروپا

دین و قومیت

مطالعات در اسلام

علاقه مندان باید تا 10 مارس مقالات خود را به این همایش ارسال کنند.

به شرکت کنندگان گواهی حضور داده شده و مقالات پس از تأیید به چاپ خواهد رسید.

این همایش هیچ کمک هزینه ای برای شرکت کنندگان در نظر نگرفته است.