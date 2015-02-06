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۱۷ بهمن ۱۳۹۳، ۸:۳۱

همایش دین در زندگی روزمره در اتریش برگزار می‌شود

همایش دین در زندگی روزمره در اتریش برگزار می‌شود

همایش دین در زندگی روزمره 10 مارس در اتریش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی همایش دین در زندگی روزمره، در جهان امروز که جوامع به سوی سکولاریزه شدن پیش می روند دین نقش بسیار مهمی دارد و برای آرامش روحی بشر ضروری است.

از این رو در وین انریش بررسی نقش دین در زندگی بشر مورد بررسی قرار می گیرد و ابعاد آن بررسی می شود.

محورهای این همایش به این گونه بیان شده است:

روش در تحقیق دین
معنویت
زیارت
اعمال مذهبی
دین و فرهنگ
دین و رسانه
ذهنیت مذهبی
دین و دوران کودکی
دین و نظریه انتقادی
دین و تبعیض
دین و هویت
دین و آموزش و پرورش
مطالعات انجام شده در یهودیت
دین و اندیشه اروپا
دین و قومیت
مطالعات در اسلام

علاقه مندان باید تا 10 مارس مقالات خود را به این همایش ارسال کنند.

به شرکت کنندگان گواهی حضور داده شده و مقالات پس از تأیید به چاپ خواهد رسید.

این همایش هیچ کمک هزینه ای برای شرکت کنندگان در نظر نگرفته است.

کد مطلب 2487399

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