به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی قاضی زاده عصر امروز پیش از سفر به مبارکه و شهرضا برای افتتاح چند پروژه درمانی در این شهرستان ها، در جمع مسئولان بهداشت و درمان استان اصفهان اظهار داشت: اصفهان در دوران دفاع مقدس نماد صبر و استقامت بود.

وی خاطرنشان كرد: برای بازگشت آرامش و آسایش در جامعه نیازمند توجه به نصایح رهبری و چنگ زدن به منبع وحدت كه همان مقام معظم رهبری است، هستیم.

وی با بیان اینكه برای حل مشكلات در كشور باید واقع بین باشیم و باید متناسب با داشته‌های خود عمل كنیم، افزود: در حال حاضر با مشكلات فراوانی روبروهستیم و همان‌‌طور كه نباید در مسائل بین‌المللی چشم ما به خارج مرزهای كشور باشد در داخل كشور نیز باید با بهره‌گیری از نیروی توانمند می‌توان این دوران سخت را با خاطره خوش سپری كرد.

هاشمی با تاكید بر همدلی و همراهی تمام كاركنان بخش سلامت با یكدیگر، گفت: قرار گرفتن دو پزشك روبروی یكدیگر و مخالفت آنها با هم موجب عدم پیشبرد اهداف بلند مدت نظام سلامت خواهد شد علاوه براینكه این كار نا امیدی مردم از بخش سلامت را نیز به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: بدون شك در استان پهناور اصفهان مشكلات فراوانی وجود دارد اما باید این را هم مدنظر قرار دهیم كه شهرها و استان‌های مختلفی نیز در جای جای كشور وجود دارند كه امكانات آنها به هیچ وجه با اصفهان قابل قیاس نیست و برای ادامه راه به حمایت دولت نیاز دارند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: طرح تحول سلامت با قوت در شهرها به ویژه اصفهان در حال اجرا است اما باید این را هم اشاره كنیم كه هنوز راه‌های نرفته بسیاری در حوزه سلامت وجود دارد.