به گزارش خبرنگار مهر، مجیدجلالی پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر استقلال ضمن بیان این مطلب افزود: مقابل استقلال شکست خوردیم چون تاوان جوانگرایی تیم‌مان را می‌دهیم. ما نمی توانیم همانند برخی تیم ها بازیکنان میلیاردی بخریم اما باید از داشته‌هایمان استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: دیدار خوبی را هر دو تیم انجام دادند و موقعیت های خوبی داشتیم که استقلال توانست از یکی از موقعیت هایش استفاده کرده و با شکست ما خود را به صدر جدول نزدیک کند.

جلالی در ادامه افزود: اگر بازی را با پیروزی به پایان می رساندیم می توانستیم ما هم به جمع بالانشینان اضافه شویم، اما متاسفانه به این مهم دست پیدا نکردیم و نتوانستیم این بازی را با کسب سه امتیاز به پایان برسانیم.

سرمربی سایپای البرز با اظهار گله از مسئولین فوتبال استان البرز گفت: به شدت از مسئولین ناراحت هستم، مگر می شود تیم ما که متعلق به استان البرز هست نتواند حتی یک جلسه تمرین در زمین اصلی انجام دهد و به ما اجازه ندهند تا آخرین تمرین خود را قبل از دیدار مقابل استقلال در زمین اصلی برگزار کنیم؟

وی ادامه داد: ما در تعطیلات دو بازی دوستانه انجام دادیم و هر چه خواهش کردیم که بتوانیم در زمین اصلی یک بازی برگزار کنیم، اجازه چنین کاری به ما داده نشد.

جلالی در پاسخ به این سوال که آیا نسبت به ندادن زمین و امکانات به تیم، معترض هستید؟، گفت: برخی از مسائل به من مربوط نمی شود بلکه به مدیریت تیم ارتباط دارد. من سرمربی هستم و باید تنها به فکر این باشم که بتوانم در زمین بازیکنانم را راهنمایی کنم.

سرمربی سایپای البرز در پایان در پاسخ به این سوال که چرا سایپا در کرج تماشاگر ندارد، خاطر نشان کرد: اکثر حاضرین در ورزشگاه طرفدار استقلال بوده و بیشتر برای حمایت از تیم استقلال به ورزشگاه آمده بودند.