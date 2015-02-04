بهبود وضعیت فرهنگ با استفاده از ظرفیت های مردمی میسر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله ملاصالحی در جلسه تودیع و معارفه مدیران کل پیشین و جدید نهاد کتابخانه‌های عمومی البرز که با حضور معاون امور استانها و مجلس نهاد کتابخانه‌های کشور ظهر چهارشنبه در محل کتابخانه امیرکبیر کرج برگزار شد، تنها راه مقابله با تهاجم فرهنگی را ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی برای مردم و جوانان دانست و افزود: با بودجه‌های اندکی که به بخش فرهنگی تخصیص داده می شود کاری از پیش نخواهد رفت.

وی تصریح کرد: همه اقشار مردم و مسئولان باید در جهت بهبود امور فرهنگی اجتماع و بخش‌های مرتبط گام بردارند. مثلا در سالهای قبل از انقلاب آرامش در خانه‌های مردم هم یافت نمی شد آنچه مردم را به خیابان ها کشاند و سرنوشت این انقلاب را رقم زد تحول فکری و دورنی مردم بود.

معاون استاندار البرز با تاکید بر موفقیتهای کشور در ایام جنگ و انقلاب اسلامی، یادآور شد: در این دو مقطع حساس زمانی مردم با اقدامات فکری و عقیدتی پیروز میدان شدند.

وی با بیان افزایش آمار طلاق در استان البرز گفت: غفلت از موضوع مهم فرهنگ عامل اصلی این مشکل بزرگ بوده و تنها با هم‌افزایی می‌توان این مشکل را برطرف کرد.

29 هزار متر مربع فضای کتابخانه‌ای در اختیار علاقه مندان کتاب در استان البرز

همچنین در ادامه این مراسم مدیرکل سابق کتابخانه‌های استان البرز میزان فضای موجود کتابخانه ای استان را 13 هزار متر مربع اعلام کرده و افزود: آخرین فضای کتابخانه ای استان ۱۵ هزار متر مربع بود که با تلاش و همیاری همگان توانسته ایم آن را به ۲۸ هزار متر مربع افزایش دهیم.

وی یادآور شد: ازنیمه دوم سال ۸۸ تاکنون، ۸۰ هزار کتاب فرسوده از کتابخانه‌های استان خارج شده است.

رمضانعلی محسنی افزود: استان البرز از امکانات و زیرساخت‌های خوبی بهره‌مند نیست و در مقوله توسعه کتابخانه‌ها با استاندارد‌های تعریف شده فاصله دارد البته با بررسی و هدف‌گذاری‌های صورت گرفته بسیاری از مشکلات موجود در این بخش رفع شده است.

مدیرکل سابق کتابخانه‌های البرز مشکلاتی نظیر پرداخت قبوض آب و برق در کتابخانه ها را از جمله مسایل عمومی دانست و افزود: برنامه‌ریزی دقیقی در انجمن کتابخانه‌ها انجام شده است و به زودی مشکلات به طور اساسی رفع خواهند شد.

محسنی منابع مالی اداره‌کل کتابخانه‌ها را در حال حاضر 300 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: از سال 88 تا کنون تعداد کتابخانه‌های استان از 28 به 36 کتابخانه ارتقا یافته که این مهم با مشارکت مردمی میسر شده است.

وی افزود: در حال حاضر یک میلیون و 25 هزار کتاب در مخازن موجود است که با کمک و اجرای طرح ملی "اهدای کتاب اهدای دانایی" در استان البرز امکان یافته است.ا ز این تعداد 50 هزار نسخه کتاب اهدایی مردم به کتابخانه هاست.

مدیرکل سابق کتابخانه‌های البرز اظهار داشت: تعداد اعضای کتابخانه‌های استان البرز از 37 هزار نفر در سال 88 به 104هزار نفر در سال جاری رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه استان البرز ظرفیت و فرهیختگان فراوانی در بخش‌های مختلف دارد، گفت: مقوله کتابخوانی پشتیبان خوبی در امر فرهنگ محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شبکه کتاب‌خوانان حرفه‌ای از طرح‌هایی بود که در البرز به خوبی اجرا شد، یادآور شد: افزایش منزلت اجتماعی کتابداران و آموزش ضمن خدمت از دیگر برنامه‌های این اداره در راستای حفظ حقوق کتابداران بوده است.