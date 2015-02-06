حنیف عمران‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تمجید از عملکرد تیم سایپای البرز مقابل استقلال در دیدار هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی خوبی را هر دو تیم ارائه دادند و ما توانستیم از تجربه بیشترمان استفاده کرده و سه امتیاز این بازی را کسب کنیم.

وی تاکید کرد: با توجه به برد مقابل سپاهان این پیروزی برای ما بسیار حیاتی بود و توانستیم سه امتیاز شیرین را از این دیدار کسب کرده و خود را به صدر جدول نزدیک تر کنیم.

مدافع تیم فوتبال استقلال، سایپا را تیمی جوان و باانگیزه خواند و افزود: به جرأت می گویم آنقدر سایپا جوان شده که من تعدادی از بازیکنان این تیم را نشناختم و دوست داشتم بدانم نام آنها چیست ولی همین جوانان در مقابل ما بازی خوبی را ارائه دادند و تا حدودی هم توانستند ما را هم اذیت کنند اما تجربه ما بر جوانی آنها غلبه کرد و توانستیم این بازی را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

عمران‌زاده با اظهار رضایت از اردوی کیش در تعطیلات ۵۰ روزه افزود: به اعتقاد من یکی از مفیدترین اردوها برای ما حضور در کیش بود که توانستیم تمرینات خوبی را انجام داده و ثمرات آن را در دو بازی که انجام دادیم، ببینیم.

وی در خصوص دیدار یکشنبه این تیم مقابل پیکان تهران نیز گفت: ما زمان کمی برای این بازی داریم و تنها می‌توانیم با انجام یک ریکاوری خوب، به مصاف پیکان رفته تا بتوانیم در این دیدار نیز پیروز از زمین خارج شویم.

مدافع تیم فوتبال استقلال در پایان و در خصوص اخراج جاسم کرار گفت: کرار از شرایط روحی خوبی برخوردار نبود و فکر می‌کنم به دلیل اینکه بازیکنان سایپا بارها روی او خطا کردند، عصبی شد و همین مساله باعث شد تا با اعتراض مکرر اخراج شود، اما من کار او را پس از اخراج نمی پسندم و کرار باید تحت هر شرایطی به نظر داور احترام بگذارد.