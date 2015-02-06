  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۷ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۰۸

حنیف عمران‌زاده در گفتگو با مهر:

برخی از بازیکنان سایپا را نمی‌شناختم/ سه امتیاز شیرین کسب کردیم

برخی از بازیکنان سایپا را نمی‌شناختم/ سه امتیاز شیرین کسب کردیم

مدافع استقلال اعلام کرد تیم فوتبال سایپا آنقدر جوان شده بود که برخی از بازیکنان این تیم را نشناخته است.

حنیف عمران‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تمجید از عملکرد تیم سایپای البرز مقابل استقلال در دیدار هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی خوبی را هر دو تیم ارائه دادند و ما توانستیم از تجربه بیشترمان استفاده کرده و سه امتیاز این بازی را کسب کنیم.

وی تاکید کرد: با توجه به برد مقابل سپاهان این پیروزی برای ما بسیار حیاتی بود و توانستیم سه امتیاز شیرین را از این دیدار کسب کرده و خود را به صدر جدول نزدیک تر کنیم.

مدافع تیم فوتبال استقلال، سایپا را تیمی جوان و باانگیزه خواند و افزود: به جرأت می گویم آنقدر سایپا جوان شده که من تعدادی از بازیکنان این تیم را نشناختم و دوست داشتم بدانم نام آنها چیست ولی همین جوانان در مقابل ما بازی خوبی را ارائه دادند و تا حدودی هم توانستند ما را هم اذیت کنند اما تجربه ما بر جوانی آنها غلبه کرد و توانستیم این بازی را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

عمران‌زاده با اظهار رضایت از اردوی کیش در تعطیلات ۵۰ روزه افزود: به اعتقاد من یکی از مفیدترین اردوها برای ما حضور در کیش بود که توانستیم تمرینات خوبی را انجام داده و ثمرات آن را در دو بازی که انجام دادیم، ببینیم.

وی در خصوص دیدار یکشنبه این تیم مقابل پیکان تهران نیز گفت: ما زمان کمی برای این بازی داریم و تنها می‌توانیم با انجام یک ریکاوری خوب، به مصاف پیکان رفته تا بتوانیم در این دیدار نیز پیروز از زمین خارج شویم.

مدافع تیم فوتبال استقلال در پایان و در خصوص اخراج جاسم کرار گفت: کرار از شرایط روحی خوبی برخوردار نبود و فکر می‌کنم به دلیل اینکه بازیکنان سایپا بارها روی او خطا کردند، عصبی شد و همین مساله باعث شد تا با اعتراض مکرر اخراج شود، اما من کار او را پس از اخراج نمی پسندم و کرار باید تحت هر شرایطی به نظر داور احترام بگذارد.

کد مطلب 2487776

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها