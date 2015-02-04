به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم معرفی فیلم «عصر یخبندان» به کارگردانی مصطفی کیایی، کیوان کثیریان پیش از حضور عوامل فیلم روی صحنه با اشاره به مطلب مکرر یک نشریه روزانه که در جشنواره فیلم فجر در برج میلاد توزیع می شود درباره دستمزد وی برای برپایی نشست های خبری بعد از فیلم ها گفت: لطفا نگران دستمزد من نباشید چون همه چیز آن شفاف است. البته گویا در مطلب امروز این نشریه دستمزد من از ۲۰۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

وی همچنین با اشاره به برخی از رسانه ها که اخبار بدون سند و مدرک منتشر می کنند، بیان کرد: از رسانه ها می خواهم که با سند و مدرک اخبار و اطلاعات خود را منتشر کنند.

وی در پایان گفت: از دوستان دلواپس می خواهم که نگران نباشند. شما با این همه نگرانی چه می کنید. برای من جالب است بدانم آیا رقم قرارداد این دوستان در بولتن جشنواره عمار، مقاومت هم منتشر می‌شود.