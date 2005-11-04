ابراهيم اسدي بازي بااستقلال راازدست داد/ آشتياني و گيلائوري هم نمي رسند

به گزارش خبرنگار" مهر" درحاليكه كمتر از48 ساعت تا برگزاري پنجاه و نهمين ديدارحساس دو تيم استقلال و پرسپوليس باقي مانده بود ابراهيم اسدي هافبك مياني سرخپوشان كه درتركيب اصلي اين تيم نيزحضور داشت به خاطر شكسته شدن شيشه منزلش و بريدگي شديد پا اين بازي را از دست داد.به گفته كادرفني پرسپوليس پاي مجروح اسدي 14 بخيه خورده است و با اين شرايط اودرتمرين روز گذشته نيزحاضر نشد و به ديدارفردا برابر استقلال نيزنخواهد رسيد.

تيم فوتبال پرسپوليس عصرديروز تمرينات خود را در زمين چمن ورزشگاه كارگران برگزاركرد و به جزابراهيم اسدي واردلان آشتياني سايربازيكنان درسلامت كامل زيرنظركادرفني به تمرين پرداختند. آخرين تمرين اين تيم براي ديدارفردا برابراستقلال امروز برگزار مي شود.

علاوه بر ابراهيم اسدي ، اردلان آشتياني هافبك جوان اين تيم نيز به دليل مصدوميت قادر به همراهي تيمش در ديدار برابر استقلال نيست. ضمن اينكه از جمع بازيكنان استقلال تنها آگوستين گيلائوري به ديدار فردا نخواهد رسيد.

لازم به ذكر است كه پنجاه و نهمين ديدار دو تيم استقلال وپرسپوليس درچارچوب هفته دهم رقابتهاي ليگ برتر ساعت 15 فردا(شنبه 14 آبان) در ورزشگاه آزادي تهران برگزارخواهد شد.