جدال منصوری قرچک با مدعی قهرمانی/ شاگردان داورزنی بدنبال معجزه

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در حالی عصر روز پنجشنبه در شهرهای مختلف کشور پیگیری می شود که در یکی از حساس ترین و جذابترین دیدارهای این هفته تیم شهید منصوری قرچک به مصاف گیتی پسند اصفهان می رود.

دو تیم شهید منصوری قرچک و گیتی پسند در دو شرائط کاملا متفاوت به مصاف یکدیگر می روند به طوری که تیم منصوری در این فصل از رقابت های لیگ برتر نتایج دور از انتظاری را کسب کرده و با 28 امتیاز در رده هشتم لیگ برتر قرار گرفته است اما در نقطه مقابل تیم گیتی پسند اصفهان در این فصل با ارائه بازی های قابل قبول و با کسب پیروزی های مهم تا پایان هفته بیستم با کسب 36 امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد.

دو قهرمان سابق کشور رو در روی هم

تیم گیتی پسند و منصوری قرچک هر دو سابقه قهرمانی در لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور را دارند به همین خاطر دیدار این دو تیم می تواند جدال دو قهرمان سابق فوتسال کشور باشد که در شرائطی متفاوت به مصاف یکدیگر می روند.

تیم منصوری قرچک که در این فصل از مسابقات با مشکلات مالی شدید دست و پنجه نرم می کند و همین امر یکی از دلایل عدم نتیجه گیری این تیم است، تلاش دارد تا با برتری مقابل گیتی پسند به اوضاع خود در جدول سر و سامان بخشد.

بازی تیم های منصوری و گیتی پسند فراتر از سه امتیاز یک بازی بوده و حواشی بازی چند فصل اخیر این دو تیم برای رسیدن قهرمانی لیگ برتر، سبب شده است تا دیدارهای این دو تیم حساس و زیبا و اغلب با حاشیه همراه باشد.

غیبت پنج بازیکن منصوری مقابل گیتی پسند

رضا داورزنی سرمربی خوش فکر منصوری قرچک که در این فصل با مشکلات فراوان تیم را تاکنون حفظ کرده است در دیدار مقابل گیتی پسند بازیکنان مطرحی همچون علی کیایی، مجید لطیفی، امین مجیدی‌پور، امیر صدیق و محمد دهقان را به همراه ندارد به همین خاطر سرمربی منصوری بیان داشته که پیروزی منصوری بر گیتی پسند یک معجزه خواهد بود.

محمدرضا دهقان، احسان زحمتکش، مجید لطیفی، پیمان حفیظی، حمید نصیری، اسماعیل وطنخواه، سید علی کیایی، مهدی رضائیان، حامد عبداللهی، امیر صدیق و مازیار امیرخانلو و مسعود محمدی بازیکنان منصوری در این فصل هستند که پنج نفر از آنان در دیدار با گیتی پسند حضور ندارند.

در طرف مقابل تیم گیتی پسند نیز برای اینکه از جدال مدعیان قهرمانی در صدر جدول عقب نماند چاره ای جز پیروزی مقابل منصوری نخواهد داشت و همین امر کار را برای شاگردان رضا داورزنی سخت تر از گذشته خواهد کرد.

پنجشنبه ۱۶ بهمن – ساعت ۱۶

تاسیسات دریایی تهران – حفاری اهواز

میثاق تهران – مقاومت البرز

منصوری قرچک – گیتی‌پسند اصفهان

ماهان تندیس قم – شهرداری ساوه

مس سونگون – فرش‌آرای مشهد

پایاسازه تبریز – شهروند ساری

فردوسی مشهد – دبیری تبریز