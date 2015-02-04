ورزش از شاخصهای توسعه مازندران است

ربیع فلاح ادامه داد : دانشگاه به عنوان کانون و محل رقابت علمی می تواند به کانون تاثیر گذار رقابت ورزشی و سلامتی مبدل شود و خوشبختانه با وجود سالن و فضاهای ورزشی، شرایط و زیر ساخت های لازم مورد نیاز فعالیت در دانشگاه ها فراهم است.

در اين مراسم قاسم جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تحصیل شش هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در 10 دانشکده پزشکی و رشته های مرتبط پزشکی در استان اشاره کرد و گفت: هم اکنون این تعداد دانشجو در 90 رشته تحصیلی مشغول تحصیل هستند.

در ادامه محمدرضا داوود آبادی فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طي سخناني گفت: کانون ها و انجمن های ورزشی و فرهنگی در دانشگاه های علوم پزشکی تشکیل می شود تا زمینه و بستر مشارکت واگذاری مدیریت و انجام این امور به دانشجویان فراهم شود.

وی از دولت تدبیر و امید به عنوان دولت سلامت محور نام برد و ادامه داد : ورزش همگانی به عنوان محور سلامت از سوی امور فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد توجه و تاکید است.

داوود آبادی اظهار کرد: در این راستا ورزش همگانی و محلی به عنوان یکی از رشته های جدید در المپیاد ورزشی دانشجویان علوم پزشکی اضافه می شود تا از این طریق زمینه گسترش این رشته ورزشی نیز فراهم شود.

وی همچنین از برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای برگزاری سالانه المپیاد ورزشی دانشجویان این وزارتخانه خبرداد و افزود: با دستور و تاکید وزیر بهداشت، این المپیادورزشی هرسال در یکی از دانشگاههای کشور برگزار می شود. پیش از این المپیاد ورزشی دانشجویان علوم پزشکی کشور دوسال یک بار برگزار می شد.

به گزارش مهر، مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور از امروز چهارشنبه با حضور 44 تیم به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری آغاز شد.

مراسم افتتاحيه مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور كه با حضور 44 تیم به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری برگزار شد در يك مسابقه فوتسال نمادين استاندار مازندران دروازه باني تيم مسئولين مازندران را بر عهده گرفت.

دفاع استاندار مازندران در چندين نوبت از دروازه ، در مقابل حملات تيم مسئولين دانشگاه علوم پزشكي كشور با تشويق گسترده دانشجويان علوم پزشكي روبرو شد هر چند اين مسابقه ديدني با نتيجه مساوي پايان يافت.