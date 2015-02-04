به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رییس شورای شهر تهران که در مراسم افتتاح سومین دوسالانه دیوارنگاری شهری «شاهدان شهر» حضور داشت، در سخنان خود به وضعیت دیوارنگاری های شهر با موضوع شهدا اشاره و تصریح کرد: رشته دیوارنگاری یا همان «فرسک» را بعد از انقلاب اسلامی در کنار رشته گرافیک به سرفصل دروس دانشگاه اضافه کردیم که خوشبختانه امروز نیز این دروس در دانشگاه تدریس می شود و امیدوار هستم که در این بخش از هنر نیز پیشرفت داشته باشیم.

دیوارنگاری های شهری باید برای همه مردم جذاب باشد

وی کار دیوارنگاری را بسیار سخت ودشوار ذکر کرد و افزود: این آثار دیوارنگاری را همه مردم شهر می بینند و برخلاف آثاری که یک هنرمند در آتلیه اش و برای دل خودش کار می کند و کاری به نظر دیگران ندارد، آثار دیوارنگاری باید برای همه اقشار مختلف مردم از کوچک و بزرگ جذاب باشد و به همین دلیل کار بسیار سختی است که بتوان سلیقه همه اقشار را در نظر گرفت.

چمران پیشنهاد کرد که باید حد متوسط را در خلق این آثار روی دیوارهای شهر در نظر گرفت.

وی تأکید کرد: برای دیوارنگاری شهر نه خیلی عامیانه و سطح پایین باید کار کرد که ارزش هنری چندانی نداشته باشد و نه این که در خلق این آثار به تفکرات عمیق هنری توجه کرد که مردم از آن سر درنیاورند، بنابراین باید این آثار که در فضای عمومی شهر دیده می شود، برای همه مردم جذاب باشد و سلیقه متوسطی را برای ارائه آنها در نظر گرفت.

رییس شورای شهر تهران با اشاره به استفاده از مصالح مناسب با عمر طولانی در سطح شهر تهران تصریح کرد: به رییس یکی از مناطق شهر تهران گفتم که این نقاشی های دیواری اول که تازه است بسیار خوب است اما در این هوای آلوده شهر تهران معلوم است که بعد از چند ماه چه بلایی سر این آثار می آید.

لزوم توجه به نوع مصالح برای ماندگاری دیوارنگاری های شهری

چمران ادامه داد: دیوارنگاری های قدیمی را در کشورهای مختلف دنیا از جنس مصالح ماندگار مثل سیمان خاصی و یا سنگ می ساختند که سال ها ماندگار بود مثل مسجد دمشق سوریه که یکی از این آثار را هنوز دارد، بنابراین باید تصمیم بگیریم که آیا به کمیت این آثار در سطح شهر توجه کنیم و هر دیواری که گیر آوردیم آن را نقاشی کنیم یا آن که به کیفیت و محل مناسب اجرای این طرح ها نیز باید توجه داشت.

هر دیوار فرسوده ای را نقاشی نکنیم

مهدی چمران اظهار کرد: پیشنهاد می کنم که هر دیوار فرسوده ای را رنگین نکنیم و نقاشی های دیواری شهدا را روی آنها انجام ندهیم چرا که از ارزش آن نقاشی کاسته می شود، وقتی خود دیوار ارزشی ندارد و در حال فرو ریختن است، چرا باید یک اثر نقاشی روی آن هزینه شود.

عکس های زیبای شهدا را در نقاشی های دیواری بکار بگیریم

مهدی چمران به لزوم زیبا بودن تصاویر شهدا که روی دیوارهای شهر نقش می بندد، تأکید کرد و افزود: هر عکسی که از شهدا یافتیم نباید تبدیل به نقاشی دیواری کنیم، به طور مثال یکی از دیوارهای شهر منقش به یک نقاشی از یکی از مفقودالاثرهای ما در لبنان است که اصلا تصویر زیبایی نیست و زمانی که من از آن انتقاد کردم به من گفته شد که خانواده اش آن را به ما داده است. در حالی که ممکن است خانواده نسبت به آن عکس علاقه خاصی داشته باشد و از نظر خودشان زیبا باشد اما از نظر سلیقه مردم چندان جذاب و زیبا به نظر نرسد.

ماجرای عکس زیبایی که کاظم اخوان از شهید چمران گرفت

وی ادامه داد: من هم به یکی از عکس های شهید چمران که شهید کاظم اخوان از او گرفته است، بسیار علاقه مندم، عکسی با چهره خندان چمران که تفنگی به دست دارد و زیر رگبار گلوله خمپاره در حال ورود به سنگر است، اما ممکن است به نظر دیگران این عکس خیلی زیبا نباشد، بنابراین باید برای دیوارنگاری شهری به زیبایی عکس شهدا به طور کلی توجه کنیم.

جایگزینی تفکر اسلامی در اجرای آثار دیوارنگاری با تفکر کمونیستی

چمران در بخش پایانی سخنانش به این موضوع اشاره کرد که در دوران تحصیلاتش در دانشکده هنرهای زیبا، برخی از هنرمندانی که دیوارنگاری کار می کردند، افکار استالینیستی و لنینیستی و کمونیستی داشتند و این افکار روی آثارشان نیز تأثیرگذار بود به گونه ای که حتی دیوارنگاری سفارت آمریکا و دانشکده هنرهای زیبا نیز برگرفته از همین تفکر ارائه شده بود اما خوشبختانه امروز از آن تفکر فاصله گرفته ایم و به سوی فضای جذاب معماری و هنر اسلامی که هنری قدسی است و اثری از خشونت در آن دیده نمی شود، بازگشته ایم.