۱۵۰میلیارد تومان در حوزه سلامت کرمان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری عصر چهارشنبه در جلسه شورای سلامت استان کرمان یکی از برنامه های طرح تحول سلامت را بیمه همگانی رایگان عنوان کرد و گفت: تاکنون ۲۳۰ هزار نفر در استان کرمان تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند.

وی از هزینه کرد ۱۵۰ میلیارد تومان طی ۹ ماه سال جاری از سوی بیمه سلامت در این حوزه خبر داد و بیان داشت: پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال جاری به ۳۳۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

این مسئول یادآور شد: طی سال گذشته از سوی این بیمه ۱۲۰ میلیارد تومان در حوزه سلامت هزینه شده بود.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان با اشاره به افزایش ۲.۵ برابری هزینه های درمان در استان کرمان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و یادآور شد: در حال حاضر یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند.