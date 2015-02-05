اشتغال، بهداشت و آب شرب از جمله مهم ترین مشکلات فریدن است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ابوالفضل رضوی شامگاه (چهارشنبه) در جلسه شورای اداری شهرستان فریدن با بیان اینکه از شهرستان فریدن شناخت کافی دارم، گفت: محرومیت شهرستان فریدن بر همه افراد به خصوص مسئولین روشن است که در صدی از محرومیت زدایی بستگی به مسئولین و مردم دارد و دولت به تنهایی امکان بر طرف کردن همه مشکلات را ندارد.



وی با تاکید بر اینکه هوشمندی مردم در مناطق محروم بیشتر مناطق توسعه یافته است، اظهار کرد: یکی از علت های بیان چنین مطلبی حضور حداکثری مردم این مناطق در انتخابات است و معتقد بر این هستیم که باید با کار اجرایی مشکلات برطرف شود و تاکید داریم که محرومیت ها باید به حداقل برسند.



معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهوری بیان کرد: دولت نمی تواند در مناطق کارخانه ایجاد کند و باید زمینه های حضور مردم را در فعالیت های اقتصادی را فراهم کند.



وی حوزه های اشتغال، بهداشت و آب شرب منطقه فریدن را یکی از مشکلات جدی این شهرستان برشمرد و اظهار کرد: حتما در خصوص این مسائل گزارش های لازم را به رئیس جمهور خواهیم داد و با توجه به مشکلات این منطقه باید درخواست اینکه این شهرستان جزء مناطق محروم قرار داشته باشد را استاندار اصفهان به هیات دولت ارسال کند و معتقد هستیم که فریدن باید جز مناطق محروم قرار گیرد.