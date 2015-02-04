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۱۶ بهمن ۱۳۹۳، ۰:۳۱

هفته نوزدهم بوندس لیگا؛

دورتموند بار دیگر باخت/ یورگن کلوپ در بن بست

دورتموند بار دیگر باخت/ یورگن کلوپ در بن بست

هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال دسته اول باشگاه‌های آلمان با شکست دوباره دورتموند و پیروزی لورکوزن ادامه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال بوندس لیگای آلمان چهارشنبه شب با شکستی دیگر برای تیم قعرنشین دورتموند همراه شد. این تیم که نیم فصل دوم را هفته گذشته با تساوی در خانه لورکوزن آغاز کرده بود چهارشنبه شب در زمین خود مقابل آگزبورگ با یک گل شکست خورد. رود بوبادیا در دقیقه 50 برای آگزبورگ گلزنی کرد. در دقیقه 64 نیز کریستوف یانکر از تیم آگزبورگ اخراج شد.

یورگن کلوپ که در سال‌های اخیر از دورتموند تیمی مدعی در بوندس لیگا و دوست داشتنی در سطح اروپا تبدیل کرده بود در این فصل بدترین روزهای خود را سپری می‌کند و در بن بست بدی گرفتار شده است. تیم دورتموند با این باخت در امتیاز 16 باقی ماند و از قعر جدول تکان نخورد. آگزبورگ هم با 33 امتیاز در مکان چهارم جدول ایستاد.

نتایج کامل دیدارهای چهارشنبه شب به شرح زیر است:

* دورتموند صفر - آگزبورگ یک
* کلن صفر - اشتوتگارت صفر
* هرتابرلین صفر - بایرلورکوزن یک
* هافن هایم یک - وردربرمن 2
* پادربورن صفر - هامبورگ 3

کد مطلب 2487911

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