۹پروژه عمرانی شهری در آستانه اشرفیه به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شفیعی عصر چهارشنبه و در مراسم رونمایی از میدان امام خمینی، با اعلام این خبر گفت: در اجرای پروژه های شهرداری آستانه اشرفیه مبلغ ۴۶میلیارد و ۳۷۵میلیون ریال هزینه شده است که مبلغ ۲۲میلیارد و۲۶۵میلیون ریالی اعتبار داخلی و مابقی اعتبار استانی بوده است.

وی به بازسای میدان ام الشهدا با اعتبار هزینه شده ۲۰۰میلیون ریال اشاره کرد و افزود : احداث میدان شهدای جسیدان با اعتبار ۱۵۰میلیون ریال ، اصلاح و تسطیح خیابانهای منتهی به زمین دفن زباله بااعتبار ۶۲۵میلیون ریال و آسفالت خیابانهای سطح شهربا هزینه ۱۲ میلیارد ریال پروژه هایی است که در پنجمین روز از دهه فجر به بهره برداری می رسند.

شفیعی با تاکید بر اجرای لوله گذاری و جمع آوری آبهای سطحی کوچه های سطح شهربا اعتبار ۳میلیارد ریال اضافه کرد: لوله گذاری خیابان فردوسی (فاز ۱ و۲ ) به پایان رسیده که در اجرای این طرح۲۵ میلیارد و ۷۵۰ ریال هزینه شده است.

به گفته شفیعی فرش موزاییک پیاده رو ها و جدول گذاری معابر سطح شهر و تکمیل رفوژ میانی بلوار شهید خوش سیرت با هزینه ۳میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال از دیگر پروژه های مورد بهره برداری شهرداری استانه اشرفیه بوده در پنجمین روز دهه مبارک فجر است.