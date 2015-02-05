  1. استانها
  2. گیلان
۱۶ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۳۳

در پنجمین روز دهه فجر

۹پروژه عمرانی شهری در آستانه اشرفیه به بهره برداری می رسد

۹پروژه عمرانی شهری در آستانه اشرفیه به بهره برداری می رسد

آستانه اشرفیه - همزمان با پنجمین روز از دهه فجر، ۹ پروژه عمرانی شهری با اعتباری بالغ بر ۴۶ میلیارد ریال در آستانه اشرفیه به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شفیعی  عصر چهارشنبه و در مراسم رونمایی از  میدان امام خمینی، با اعلام این خبر گفت: در اجرای پروژه های شهرداری آستانه اشرفیه مبلغ ۴۶میلیارد و ۳۷۵میلیون ریال هزینه شده است که مبلغ ۲۲میلیارد و۲۶۵میلیون ریالی اعتبار داخلی و مابقی اعتبار استانی بوده است.

وی به بازسای میدان ام الشهدا  با اعتبار هزینه شده ۲۰۰میلیون ریال اشاره کرد و افزود : احداث میدان شهدای جسیدان با اعتبار ۱۵۰میلیون ریال ، اصلاح و تسطیح خیابانهای منتهی به زمین دفن زباله بااعتبار ۶۲۵میلیون ریال و آسفالت خیابانهای سطح شهربا هزینه ۱۲ میلیارد ریال پروژه هایی است که در پنجمین روز از دهه فجر به بهره برداری می رسند.

شفیعی با تاکید بر اجرای لوله گذاری و جمع آوری آبهای سطحی کوچه های سطح شهربا اعتبار ۳میلیارد ریال اضافه  کرد: لوله گذاری خیابان فردوسی (فاز ۱ و۲ ) به پایان رسیده که در اجرای این طرح۲۵ میلیارد و ۷۵۰ ریال هزینه شده است.

به گفته شفیعی فرش موزاییک پیاده رو ها و جدول گذاری معابر سطح شهر  و تکمیل رفوژ میانی بلوار شهید خوش سیرت با هزینه ۳میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال از دیگر پروژه های  مورد بهره برداری شهرداری استانه اشرفیه بوده در پنجمین روز دهه مبارک فجر است.

 

کد مطلب 2487921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها