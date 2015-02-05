سرقت مسلحانه در زاهدان منجر به قتل شد

عباسعلی ارجمندی در گفتگو با مهر اظهار داشت: اواخر شب گذشته در خیابان فرهاد زاهدان، عده ای افراد مسلح به منظور رعب و حشت برای پیش برد اهداف سرقت به یک فرد به نام محمد ظاهر. خ حمله کردند.

وی افزود: بر اساس این درگیری فرد با شلیک گلوله کشته می شود و ضاربان با مشاهده این صحنه محل را ترک و متواری می شوند.

فرماندار زاهدان اضافه کرد: فرار سارقان به سرانجام نرسید و آنان که با سرعت زیاد در حال تردد بودند در خیابان شهید باقری زاهدان کنترل ماشین را از دست داده و به تیر چراغ برق برخورد می کنند.

وی یاد آور شد: پس از تصادف، ضاربان محل را ترک کرده و تلاش برای دستگیری این افراد ادامه داد.

ارجمندی تاکید کرد: بر اساس گزارش های اولیه نیروی انتظامی این درگیری از نوع خانوادگی بوده که در لقای سرقت مسلحانه ایجاد و شکل گرفت و به زودی پس از تکمیل تحقیقات، اطلاع رسانی کامل در این زمینه انجام می شود.