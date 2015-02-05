راه اندازی پتروشیمی کردستان در سال ۹۴/ مظلومیت دولت در بخش رسانه

به گزارش خبرنگار، سید محمود نوابی شامگاه چهارشنبه در ویژه برنامه جشنی که به مناسبت دهه مبارکه فجر و به همت سازمان صنعت و معدن کردستان در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: راه اندازی پترو شیمی کردستان می تواند بسیاری از صنایع پایین دستی را به سمت توسعه سوق دهد.

وی افزود: راه اندازی پتروشیمی، تامین زنجیره ای دو میلیون تنی فولاد، ایجاد صنایع پایین دستی، حذف خام فروشی معادن، جذب سرمایه و برنامه ریزی دقیق از جمله راهکارهای دولت برای برون رفت کردستان از توسعه نیافتگی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: دولت به استان کردستان با توجه به مرزی بودن و دارا بودن پتانسیل های بالقوه در حوزه های صنعت، معدن، تجارت مرزی، کشاورزی و وجود روان آب های موجود توجه ویژه ای دارد و به دنبال توسعه یافتگی هر چه سریعتر آن است.

نوابی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه استان کردستان، یادآور شد: در همین راستا در سفر آینده به استان پروژه‌ های آماده افتتاح است که دورنمای خوبی برای کردستان ترسیم خواهد شد تا به استان‌ های برخوردار بپیوندد.

وی ادامه داد: همسایگی استان کردستان با منطقه اقلیم کردستان عراق ویژگی است که دارای دو وجه فرصت و تهدید است و اگر از این ویژگی برای رونق تولید داخلی استفاده شود فرصت و در غیر این صورت ما فروشنده محصولات تولیدی آن سوی مرز خواهیم بود که یک تهدید برای اقتصاد، تولید کنندگان و توسعه نیافتگی به شمار می ‌رود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زنجیره دو میلیون تنی تأمین فولاد در کردستان یکی دیگر از وجوه بارز این استان است و خام فروشی در معادن نیز باید به سمت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده حرکت کند تا بستر توسعه یافتگی فراهم شود.

نوابی اظهار داشت: کردستان داری نیروهای انسانی بالا، امکانات و دانش فنی مناسب در این حوزه است و انتظار می رود نمایندگان مردم استان در مجلس در جذب سرمایه گذاران بومی گام های اساسی را بردارند.

وی افزود: در حال حاضر دولت به قضیه سرمایه گذاری در استان کردستان توجه ویژه ای دارد و باید سرمایه گذاران را با تشویق های حمایتی به سمت سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های اقتصادی و عمرانی استان ترغیب کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تسریع و تسهیل در حوزه صدور پروانه بهره برداری و شفاف سازی در امورات سازمان صنعت و معدن و تجارت کردستان باعث بهبود فعالیت این سازمان در استان می شود.

دولت تدبیر و امید در حوزه رسانه مظلوم واقع شد

نوابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مظلوم واقع شدن دولت تدبیر و امید در حوزه رسانه یادآور شد: دولت از زمان سرکار آمدن عملکرد خوبی را در تمامی حوزه ها داشته و خوشبختانه در تمامی عرصه ها به خصوص اقتصاد و سیاست خارجی که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد گام های اساسی را برداشته است.

وی ادامه داد: رسانه ها باید متناسب با عملکرد دولت اطلاع رسانی می کردند و دستاوردهای نظام و دولت را به اطلاع و نظر آحاد جامعه می رسانند تا اعتماد و پیوند دولت، مردم و نظام بیش از بیش مستحکم تر شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: انتظار می رود رسانه ها با واقع بینی، بازگو کردن حقایق بسترهای سوء استفاده فتنه گران و یاوه گویان نظام را از بین ببرند تا هر رو بیش از بیش شاهد شکوفایی انقلاب اسلامی ایران باشیم.

نوابی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: ارتقای حقوق مصرف کنندگان یکی از اولویت های کاری دولت است و در همین راستا از دو رویکرد تشویقی و تنبیهی در این حوزه استفاده می شود.

وی افزود: باید بسترهای لازم در جامعه بین تولید کننده و مصرف کننده فراهم شود تا شاهد رونق معملات و مراودت های بیشتر باشیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تولید کنندگان باید حق اناس را بر حق الله ترجیح دهند چرا که حق الله بخشودنی است ولی حق الناس را باید در آخرت پاسخ داد.

نوابی یادآور شد: خدمت صادقانه و در راه رضایت خدا باید یکی از سرلوحه های کاری مسئولان، تجار، بازاریان و کسبه باشد.

وی گفت: دولت و به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور ویژه به پیشرفت استان کردستان توجه دارد و معتقد است اگر کردستان رشد صنعتی خود را آغاز کند قادر به ادامه این مسیر خواهد بود.