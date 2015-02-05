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۱۶ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۰۴

نوابی خبر داد:

راه اندازی پتروشیمی کردستان در سال ۹۴/ مظلومیت دولت در بخش رسانه

راه اندازی پتروشیمی کردستان در سال ۹۴/ مظلومیت دولت در بخش رسانه

سنندج - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته پتروشیمی کردستان در نیمه دوم سال آینده راه اندازی می شود که این مهم زمینه ساز توسعه استان است.

به گزارش خبرنگار، سید محمود نوابی شامگاه چهارشنبه در ویژه برنامه جشنی که به مناسبت دهه مبارکه فجر و به همت سازمان صنعت و معدن کردستان در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: راه اندازی پترو شیمی کردستان می تواند بسیاری از صنایع پایین دستی را به سمت توسعه سوق دهد.

وی افزود: راه اندازی پتروشیمی، تامین زنجیره ای دو میلیون تنی فولاد، ایجاد صنایع پایین دستی، حذف خام فروشی معادن، جذب سرمایه و برنامه ریزی دقیق از جمله راهکارهای دولت برای برون رفت کردستان از توسعه نیافتگی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: دولت به استان کردستان با توجه به مرزی بودن و دارا بودن پتانسیل های بالقوه در حوزه های صنعت، معدن، تجارت مرزی، کشاورزی و وجود روان آب های موجود توجه ویژه ای دارد و به دنبال توسعه یافتگی هر چه سریعتر آن است.

نوابی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه استان کردستان، یادآور شد: در همین راستا در سفر آینده به استان پروژه‌ های آماده افتتاح است که دورنمای خوبی برای کردستان ترسیم خواهد شد تا به استان‌ های برخوردار بپیوندد.

وی ادامه داد: همسایگی استان کردستان با منطقه اقلیم کردستان عراق ویژگی است که دارای دو وجه فرصت و تهدید است و اگر از این ویژگی برای رونق تولید داخلی استفاده شود فرصت و در غیر این صورت ما فروشنده محصولات تولیدی آن سوی مرز خواهیم بود که یک تهدید برای اقتصاد، تولید کنندگان و توسعه نیافتگی به شمار می ‌رود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زنجیره دو میلیون تنی تأمین فولاد در کردستان یکی دیگر از وجوه بارز این استان است و خام فروشی در معادن نیز باید به سمت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده حرکت کند تا بستر توسعه یافتگی فراهم شود.

نوابی اظهار داشت: کردستان داری نیروهای انسانی بالا، امکانات و دانش فنی مناسب در این حوزه است و انتظار می رود نمایندگان مردم استان در مجلس در جذب سرمایه گذاران بومی گام های اساسی را بردارند.

وی افزود: در حال حاضر دولت به قضیه سرمایه گذاری در استان کردستان توجه ویژه ای دارد و باید سرمایه گذاران را با تشویق های حمایتی به سمت سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های اقتصادی و عمرانی استان ترغیب کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تسریع و تسهیل در حوزه صدور پروانه بهره برداری و شفاف سازی در امورات سازمان صنعت و معدن و تجارت کردستان باعث بهبود فعالیت این سازمان در استان می شود.

دولت تدبیر و امید در حوزه رسانه مظلوم واقع شد

نوابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مظلوم واقع شدن دولت تدبیر و امید در حوزه رسانه یادآور شد: دولت از زمان سرکار آمدن عملکرد خوبی را در تمامی حوزه ها داشته و خوشبختانه در تمامی عرصه ها به خصوص اقتصاد و سیاست خارجی که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد گام های اساسی را برداشته است.

وی ادامه داد: رسانه ها باید متناسب با عملکرد دولت اطلاع رسانی می کردند و دستاوردهای نظام و دولت را به اطلاع و نظر آحاد جامعه می رسانند تا اعتماد و پیوند دولت، مردم و نظام بیش از بیش مستحکم تر شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: انتظار می رود رسانه ها با واقع بینی، بازگو کردن حقایق بسترهای سوء استفاده فتنه گران و یاوه گویان نظام را از بین ببرند تا هر رو بیش از بیش شاهد شکوفایی انقلاب اسلامی ایران باشیم.

نوابی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: ارتقای حقوق مصرف کنندگان یکی از اولویت های کاری دولت است و در همین راستا از دو رویکرد تشویقی و تنبیهی در این حوزه استفاده می شود.

وی افزود: باید بسترهای لازم در جامعه بین تولید کننده و مصرف کننده فراهم شود تا شاهد رونق معملات و مراودت های بیشتر باشیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تولید کنندگان باید حق اناس را بر حق الله ترجیح دهند چرا که حق الله بخشودنی است ولی حق الناس را باید در آخرت پاسخ داد.

نوابی یادآور شد: خدمت صادقانه و در راه رضایت خدا باید یکی از سرلوحه های کاری مسئولان، تجار، بازاریان و کسبه باشد.

وی گفت: دولت و به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور ویژه به پیشرفت استان کردستان توجه دارد و معتقد است اگر کردستان رشد صنعتی خود را آغاز کند قادر به ادامه این مسیر خواهد بود.

کد مطلب 2487931

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