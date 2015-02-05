اجلاسیه شهدای مهدیشهر شروع یک حرکت فرهنگی بزرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع رسانی اجلاسیه ۱۹۸ شهید شهرستان مهدیشهر، حجت الاسلام محمد بارانی در حاشیه جلسه هماهنگی برگزاری اجلاسیه ۱۹۸ شهید شهرستان مهدیشهر، اظهار کرد: برگزاری اجلاسیه و نکوداشت شهدا یکی از راههای مهم برای تبیین شخصیت والای شهیدان است.

وی تصریح کرد: در کنار برگزاری نکوداشت ها انتشار زندگینامه، خاطره و وصیت نامه های شهدا، و روایت خاطرات رزمندگان و همسنگران شهدا در بیدار بخشی نسل جوان بسیار کارآمد خواهد بود.

رئیس ستاد اجلاسیه ۱۹۸ شهید شهرستان مهدیشهر با اشاره به اینکه فرهنگ شهدا غفلت زدایی می کند، افزود: نیاز ما به شهدا در عصر کنونی بیش از هر زمان دیگری است چرا که بستر غفلت ها در جامعه فراوان شده و فرهنگ شهدا جامعه را به سوی کمال و پیشرفت مادی و معنوی هدایت می کند.

امام جمعه مهدیشهر بیان کرد: شهدا در روزگاری که اسلام و کشور به حضور آنها در جبهه ها نیاز داشت حاضر شدند و امروزه نیز نیاز جامعه ما دفاع از ارزشهای اسلام و انقلاب و پیروی از ولایت فقیه است.

بارانی ادامه داد: مسئولین باید بدانند برکرسی و صندلی ای تکیه زده اند که شهدا آن را در اختیارشان گذاشته اند پس باید قدر نظام را بدانند و خدمت رسانی به مردم را غنیمت دانسته و آن را سرلوحه کار خود قرار دهند.

فعالان فرهنگی گنجینه غنی شهدا را بر اساس نیاز روز ارائه کنند

فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر و دبیر اجلاسیه ۱۹۸ شهید شهرستان مهدیشهر نیز از فعالان فرهنگی خواست هنرمندانه گنجینه غنی شهدا را آنالیز کرده و براساس نیاز روز ارائه کنند.

منصور شوقانی گفت: اجلاسیه ۱۹۸ شهید شهرستان مهدیشهر در راستای کنگره سه هزار شهید استان سمنان که در اردیبهشت ماه سال ۹۴ برگزار خواهد شد، اجرا می شود.

وی با بیان اینکه همه موظفیم با عزم ملی و روحیه جهادی و با تمام توان در برگزاری این اجلاسیه بزرگ همکاری نماییم افزود: باید با ایجاد فضای معنوی مردم را با آثار وسیره شهدا آشنا نموده تا از آن به عنوان یک گنجینه معرفتی بصیرتی در مسیر زندگی وارتقا کمالات انسانی استفاده نمایند.

دبیر اجلاسیه ۱۹۸ شهید شهرستان مهدیشهر، شهدا را نقطه غیرت ونماد پایداری مردم دانست و ادامه داد: انتقال فرهنگ شهادت وایثار به نسل آینده رسالتی مهم برای همه افراد جامعه است.

فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر تصریح کرد: هنر همه فعالان فرهنگی جامعه باید بر این باشد که آثار وسیره وگنجینه غنی شهدا ودفاع مقدس را با نوآوری وآنالیز متناسب با نوع نیاز اقشار مختلف جامعه ارائه نمایند.

شوقانی در خاتمه تاکید کرد: این امر باید بر اساس نیازهای اجتماعی وفرهنگی وسیاسی سطوح مختلف جامعه اعم از خواهران و برادران در اقشار دانشجویان، دانش آموزان، کارمندان، مدیران، اصناف، ... طبقه بندی شودد که تمامی افراد جامعه از این فرهنگ انقلابی، الهی اغنا شده تا عطش کاذب فرهنگ مبتذل غربی لایه انحرافات جامعه اسلامی نباشد.