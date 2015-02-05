استاندار کهگیلویه و بویراحمد با خانواده شهید نورالدینی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی چهارشنبه شب با حضور در منزل پدر شهید سید علی نورالدینی بر ادامه راه شهدا تاکید کرد.

وی بیان کرد: وجود چنین ستاره‌های درخشانی برای استان کهگیلویه و بویراحمد نعمت است.

خادمی اظهار داشت: مردم استان با تعداد هشت شهیدی که در دوران نهضت تقدیم انقلاب کردند نشان دادند که از همان ابتدا و حتی قبل از آغاز نهضت برای استقرار نظام اسلامی با همه وجود تلاش می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید نورالدینی اولین شهید روحانی استان است که هشت دیماه ۵۷ در مبارزات انقلابی در شهرستان بهبهان به درجه رفیع شهادت نائل شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در یکسال گذشته از خانواده بیش از ۱۰۰شهید استان سرکشی کرده است.