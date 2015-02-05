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۱۶ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۲۱

همزمان با دهه فجر/

جایگاه سوخت‌گیری ۲۲ بهمن رفسنجان بازگشایی شد

جایگاه سوخت‌گیری ۲۲ بهمن رفسنجان بازگشایی شد

رفسنجان - پس از پنج ماه تعطیلی جایگاه سوخت گیری ۲۲ بهمن رفسنجان واقع در بلوار مطهری این شهر بازگشایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر‌عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی رفسنجان عصر چهارشنبه در آیین بازگشایی این جایگاه سوخت‌گیری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این جایگاه سال ۶۲ احداث شده است اما در یک سال گذشته حدود پنج ماه تعطیل بوده است.

حیدر سلیمانی علت تعطیلی این جایگاه سوخت را فرسودگی لوله‌ها و مخازن زیر‌زمینی عنوان کرد و گفت: با تعمیرات انجام شده که هزینه‌ای بالغ بر ۲.۵ میلیارد ریال صرف شد این جایگاه بهسازی شد.

وی خبر داد: تعداد پنج جایگاه سوخت در شهرستان های رفسنجان و انار در حال احداث است که در مسیرهای محور سرچشمه، حدفاصل کبوترخان و کاشی الماس کویر، کمربندی کریم‌آباد و دو جایگاه نیز در انار واقع می‌شوند.

سلیمانی با بیان اینکه در جایگاه سوخت ۲۲ بهمن بنزین سوپر، بنزین معمولی و گاز مایع عرضه می‌شود، افزود: در شهرستان‌های رفسنجان و انار ۳۱ جایگاه ‌سوخت‌رسانی انجام می‌شود.

مدیر‌عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی رفسنجان با بیان اینکه از لحاظ سرانه مصرف بنزین در کشور رتبه یک را داریم، تصریح کرد:  از نظر وجود نازل‌های سوخت‌گیری رتبه یک کشور را داریم و به همین علت دیگر مجوز احداث به این شهرستان تعلق نمی‌گیرد.

کد مطلب 2487937

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