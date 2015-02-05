به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی رفسنجان عصر چهارشنبه در آیین بازگشایی این جایگاه سوختگیری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این جایگاه سال ۶۲ احداث شده است اما در یک سال گذشته حدود پنج ماه تعطیل بوده است.
حیدر سلیمانی علت تعطیلی این جایگاه سوخت را فرسودگی لولهها و مخازن زیرزمینی عنوان کرد و گفت: با تعمیرات انجام شده که هزینهای بالغ بر ۲.۵ میلیارد ریال صرف شد این جایگاه بهسازی شد.
وی خبر داد: تعداد پنج جایگاه سوخت در شهرستان های رفسنجان و انار در حال احداث است که در مسیرهای محور سرچشمه، حدفاصل کبوترخان و کاشی الماس کویر، کمربندی کریمآباد و دو جایگاه نیز در انار واقع میشوند.
سلیمانی با بیان اینکه در جایگاه سوخت ۲۲ بهمن بنزین سوپر، بنزین معمولی و گاز مایع عرضه میشود، افزود: در شهرستانهای رفسنجان و انار ۳۱ جایگاه سوخترسانی انجام میشود.
مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی رفسنجان با بیان اینکه از لحاظ سرانه مصرف بنزین در کشور رتبه یک را داریم، تصریح کرد: از نظر وجود نازلهای سوختگیری رتبه یک کشور را داریم و به همین علت دیگر مجوز احداث به این شهرستان تعلق نمیگیرد.
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