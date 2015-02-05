عاشورزاده، یعقوبی و عبداللهی امروز به میدان می روند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات تا امروز پنجشنبه در سالن "فجیره" دبی آغاز می شود و در نخستین روز این مسابقات رقابتهای اوزان 58- و 80- کیلوگرم برگزار می شود که طی آن سه نماینده ایران به دیدار رقبای خود می روند.

بر همین است در وزن 58- کیلوگرم که 25 تکواندوکار حضور دارند تیم ملی ایران دو نماینده دارد. ابوالفضل يعقوبى پس از یکدور استراحت باید با برنده دیدار "محمد سلطان احمد" از عمان و "بختیار کازیبیک" از قزاقستان مبارزه کند. در آن سوی جدول فرزان عاشورزاده نیز دور نخست استراحت دارد و سپس به مصاف برنده دیدار "محمد فیض" از افغانستان و "فردریک" از سوئد برود.

فرزاد عبداللهی تنها نماینده ایران در وزن 80- کیلوگرم است که در میان 17 تکواندوکار گام نخست رو در روی "نبيل تلال" نماینده کشور میزبان قرار خواهد گرفت و در صورت برتری با یکی از تکواندوکاران نروژ و عمان رقابت می کند.طبق برنامه؛ مسابقات از ساعت 9 صبح به وقت محلي آغاز مي شود.



تورنمنت بين‌المللي فجيره امارات از سری مسابقات G1 است و به نفر اول 10 امتياز، نفر دوم 6 امتياز و نفرات سوم 3.6 امتياز در راه كسب سهميه المپيك 2016 تعلق خواهد گرفت.