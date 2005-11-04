پنتاگون : پس از انتخابات پارلماني آتي عراق درباره احتمال كاهش نظاميان آمريكايي تصميم گيري مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) اعلام كرد: ارتش آمريكا تا زمان برگزاري انتخابات پارلماني عراق در دسامبر آينده براي تصميم گيري درمورد احتمال كاهش شمار نيروهايش در عراق منتظر خواهد ماند.

پنتاگون افزود: ژنرال جرج كيسي فرمانده نيروهاي آمريكايي درعراق وژنرال جان ابي زيد فرمانده نيروهاي آمريكايي در منطقه پس از 15 دسامبر(24 آذر) زمان برگزاري انتخابات پارلماني در عراق درمورد تعداد نظاميان تجديد نظر خواهند كرد .

ژنرال جيمز كنواي مديرعمليات فرماندهي ستاد مشترك ارتش آمريكا دركنفرانس خبري اظهارداشت : در حال حاضر حدود 160 هزار نظامي آمريكايي در عراق مستقر هستند.

وي افزود: تقريبا اين تعدادي است كه احتمالا در دوره اجراي انتخابات پارلماني عراق دراين كشور باقي خواهند ماند .

كنواي تصريح كرد : درصورتي كه درجريان انتخابات پارلماني، اوضاع بر وفق مراد پيش رود تمام اسباب و وسائل براي كاهش شمار نيروهاي آمريكايي در عراق فراهم مي شود .

وي ابراز عقيده كرد كه احتمالا رهبران آمريكا درباره آينده نيروهاي اين كشور در عراق تصميم گيري خواهند كرد.



شايان ذكر است، چند روز پيش، مشاور امنيت ملي كاخ سفيد با حمايت از ادامه حضور نظامي آمريكا در عراق خاطر نشان كرد خروج زودهنگام نظاميان آمريكايي از عراق در نهايت به زيان اسرائيل تمام خواهد شد .



استفان هادلي گفته بود :عقب نشيني زودهنگام نظاميان آمريكايي ازعراق، تندورهايي كه قصد براندازي اسرائيل را دارند، تشويق مي كند.

درماه هاي اخير نيز چند تن از مقامات پارلماني رژيم صهيونيستي طي سفر به آمريكا خروج نظاميان اين كشور را از عراق براي واشنگتن فاجعه بار توصيف كردند.



با وجود اعتراض هاي گسترده مردم آمريكا به ادامه حضور نظاميان اين كشور درعراق و تاكيد بر ضرورت بازگشت آنها به كشورشان، جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا با بي اعتنايي به خواست مردم خود بر ادامه حضور نظاميان تحت امر خود در عراق تاكيد كرده است.

