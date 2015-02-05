جدال ماهان تندیس و شهرداری ساوه در قم/ماهان در پی صعود در جدول

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور از امروز هفته هشتم از نیم فصل دوم خود را آغاز می‌کند و در شرایطی که ماهان تندیس قم با ۱۰ پیروزی، ۷ شکست و ۳ تساوی در رده پنجم جدول قرار دارد، برای صعود به رده‌های بالا‌تر جدول محتاج کسب ۳ امتیاز این مسابقه است.

بازی ماهان تندیس و شهرداری ساوه یکی از مسابقات مهم هفته بیست و یکم لیگ بر‌تر فوتسال است و ماهان می‌خواهد برخلاف دیدار رفت که به شکلی عجیب بازنده شد، برنده بازی باشد گرچه تیم شهرداری ساوه تیمی است که همواره در خانه، تیمی خطرناک و محکم نشان داده است و برای رهایی از سقوط می‌جنگد.

ماهان تندیس و شهرداری ساوه در حالی برابر هم صف آرایی می‌کنند اوضاع و احوال نماینده قم در لیگ بر‌تر روبراه نیست و گرچه ماهان تندیس در ۴ بازی اخیر، ۲ پیروزی به دست آورده اما شکست ماهان در تبریز برابر پایاسازه و از دست دادن پیروزی برابر دیگر تیم قعر جدولی یعنی شهروند ساری نشان داد ماهان مشکلاتی عدیده دارد.

ماهان تندیس با ۳۳ امتیاز تیم پنجم جدول است و در ۱۲ مسابقه اخیر خود در لیگ بر‌تر فوتسال تنها ۳ پیروزی به دست آورده تا آماری نامطلوب برجای بگذارد و به نظر می‌رسد ماهان باید در بازی‌های باقی مانده به فکر حفظ خود در بین ۵ تیم بر‌تر جدول باشد.

ماهان در هفته‌های گذشته با مشکلات زیادی مواجه بوده است که عمده این مشکلات به مسائل حاشیه‌ای و روانی پیرامون ماهان برمی‌گردد و در حالی که به نظر می‌رسید امسال ماهان تندیس می‌تواند بدون دردسر خاصی قهرمانی لیگ را به دست آورد، حواشی کار دست این تیم داد.

ماهان تندیس در حالی به بیست و یکمین میدان فصل جدید پا می‌گذارد که به دنبال رساندن جمع امتیازاتش به عدد ۳۶ است اما شهردرای ساوه که امسال، سال خوبی را پشت سر نگذاشته در هفته‌های اخیر نشان داده است که متحول شده و می‌خواهد هر طور که شده در لیگ بر‌تر باقی بماند.

شهرداری ساوه در جدول رده بندی ۱۳ امتیازی است و در رده آخر جدول ایستاده اما نتایج ضعیف ماهان در برابر تیم‌های انتهای جدولی سبب شده خوشبینی به کسب پیروزی ماهان در این بازی چندان تقویت نشود به خصوص اینکه ماهان در این بازی ابوالقاسم عروجی یکی از ۲ مهره خلاق خود به همراه سعید قاسمی، مهدی زاهدی و علی اصغر احمدی را هم در اختیار ندارد.

پیروزی ماهان تندیس در قم برابر این تیم قعر جدولی علاوه بر انتقام شکست تلخ بازی رفت، می‌تواند مرهمی بر زخم‌های این تیم باشد و به نظر می‌رسد بار برنامه‌های فنی علی رعدی در بازی امروز با شهرداری ساوه بر روی دوش مسلم اولاد قباد و علیرضا وفایی باشد.

شهرداری ساوه در صورت کسب نتیجه در قم می‌تواند جایگاه تیم پایاسازه تبریز را در رده یازدهم جدول را تهدید کند اما آن‌ها اگر در قم به ماهان تندیس ببازند، یک گام دیگر به سقوط نزدیک می‌شوند.

ماهان تندیس نیز در صورتی که در قم پیروز میدان باشد آن‌گاه می‌تواند به بازگشت به کورس قهرمانی امیدوار شود گرچه ماهان برای حضور در جمع ۳ تیم بر‌تر کار دشواری دارد و رقابت سنگینی در نیمه بالایی جدول در جریان است.

شکست ماهان در بازی رفت در ساوه

شکست شاگردان امیر شمسایی برابر شهرداری ساوه در بازی رفت، نقطه پایانی بر پیروزی‌های سریالی ماهان در آن مقطع از نیم فصل لیگ بر‌تر بود.

در دیدار رفت ماهان تندیس و شهرداری ساوه که در میان استقبال هواداران شهردرای ساوه در سالن فجر این شهر برگزار شد تیم ماهان تندیس قم در آن مسابقه با نتیجه ۵ بر ۳ به شهرداری باخت.

در آن مسابقه ماهان تندیس قم که پیش از آن بازی، با ۷ پیروزی از ۷ مسابقه به تنهایی در صدر جدول لیگ بر‌تر فوتسال قرار داشت و با توجه به شکست تعقیب کنندگان خود، می‌توانست فاصله خود را با این تیم‌ها افزایش دهد اما در کمال ناباوری مغلوب تیم انتهای جدول شد.

شهرداری ساوه که پیش از این رنگ پیروزی را در لیگ بر‌تر ندیده بود و از ۷ بازی تنها یک امتیاز داشت، موفق شد نخستین باخت این فصل را به شاگردان امیر شمسایی تحمیل کند و این شکست، آغازگر بحرانی بود که هنوز هم در ماهان تندیس به پایان نرسیده است.

مجتبی مریدی‌زاده، علی مروتی، محمد بیضایی و مصطفی ظریفیان (۲گل) برای تیم شهرداری ساوه گلزنی کردند و گل‌های تیم ماهان تندیس قم را در این بازی سعید قاسمی (۲ گل) و علیرضا وفایی به ثمر رساندند.

رعدی: با تیم امیدمان برابر شهرداری قرار می‌گیریم

سرمربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم گفت: اگر وفایی و فرج را از تیمی که برابر شهرداری ساوه به زمین می‌فرستیم، بیرون بکشیم، در واقع تیم امیدمان برابر شهرداری ساوه قرار گرفته است.

علی رعدی در مورد دیدار هفته بیست و یکم تیمش که برابر شهرداری ساوه برگزار می‌شود، اظهار داشت: ‌ در این مسابقه ما چند بازیکن اصلیمان را در اختیار نداریم. سعید قاسمی، ابوالقاسم عروجی، اصغر احمدی و زاهدی از جمله این نفرات هستند. با این وجود سعی می‌کنیم که با توجه به‌شناختی که از حریف داریم، شیوه‌هایی را برای این بازی اتخاذ کنیم که داخل زمین نتیجه بگیریم.

وی تاکید کرد: با توجه به مصدومیت و محرومیت بازیکنانمان، اگر وفایی و فرج را از تیمی که امروز به زمین می‌فرستیم، بیرون بکشیم، درواقع تیم امیدمان برابر شهرداری ساوه قرار گرفته است. نباید بهانه آورد و باید دید در‌‌نهایت هنر ما چیست.

رعدی خاطرنشان کرد: به دو دلیل می‌گویم که بازی سختی داریم. یکی اینکه آن‌ها در آستانه سقوط هستند و برای اینکه شرایط خود را بهبود ببخشند، حتما امتیاز می‌خواهند. آن‌ها کادرفنی و بازیکنان خوبی دارند. در نیم فصل دوم هم که شاپا و شجری را در اختیار گرفته‌اند. آن‌ها در دور برگشت تیم سختی شده‌اند. ضمن احترام خاصی که برای حریف قائلم، ما همه تلاشمان را می‌کنیم تا از این میزبانی استفاده فنی ببریم و سه امتیاز را بگیریم تا از کورس پنج تیم بالای جدول خارج نشویم. خوشبختانه همه چیز روبراه است و تفاهم و دوستی خوبی نیز بین کادرفنی برقرار است.

سرمربی ماهان تندیس با اشاره به دیدار قبلی تیمش با شهروند ساری که با تساوی به اتمام رسید، گفت: ‌ در آن بازی چهار بر دو از حریف پیش بودیم که در ۱۶ ثانیه دو پنالتی علیه ما اعلام شد و گل خوردیم تا بازی مساوی شود. در کل بازی قشنگی بود، همه چیز خوب پیش رفت و فقط ۳۰ ثانیه مانده به اتمام مسابقه فکر می‌کنم داور در سوت زدن عجله کرد.

وی ادامه داد: از روزی که به قم رفتم قول دادم که به هر شکل ممکن به آن‌ها کمک کنم. هنوز هم روی حرفم هستم و مسئولان تیم هم این را قبول کرده‌اند.

ترکیب احتمالی دوازده نفره دو تیم

ترکیب ماهان تندیس قم: مسعود ایازی، علیرضا وفایی، طا‌ها نعمتیان، محمد هاتفی، مسلم اولاد قباد، محمد کرمانی، ناصر اطمینان، هاشم فرج‌زاده، علی شریفی، علی فخاران، حمید رشیدی و فرهاد فلامرزی - سرمربی: علی رعدی

ترکیب شهرداری ساوه: مجید فرحناک، سید حسن نبوی، میثم حجتی، مجتبی قنبری، وحید ربیعی، ناصر بابایی، اسماعیل عباسیان، علی مروتی، شاپا، مصطفی ظریفیان، مهدی حسن‌زاده، مجتبی مریدی‌زاده، حمید واحدی، مهران رضا‌پور - سرمربی: محمود خوراکچی

دیدار تیم‌های ماهان تندیس قم و شهرداری ساوه از ساعت ۱۶ روز پنج شنبه ۱۶ بهمن در سالن شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.