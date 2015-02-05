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۱۶ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۵۳

صبح امروز؛

وزیر علوم از حوزه امتحانی کنکور ارشد بازدید کرد

وزیر علوم از حوزه امتحانی کنکور ارشد بازدید کرد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صبح امروز از حوزه امتحانی کنکور کارشناشی ارشد بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی به همراه ابراهیم خدایی - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران حضور یافتند و از این حوزه آزمون بازدید به عمل آوردند. 

آزمون کارشناسی ارشد از روز گذشته آغاز شده و تا فردا نیز ادامه دارد. 

کد مطلب 2487964
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