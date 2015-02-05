وزیر علوم از حوزه امتحانی کنکور ارشد بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی به همراه ابراهیم خدایی - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران حضور یافتند و از این حوزه آزمون بازدید به عمل آوردند.

آزمون کارشناسی ارشد از روز گذشته آغاز شده و تا فردا نیز ادامه دارد.