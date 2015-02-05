ترویج سنت قرض الحسنه در اولویت برنامه ها قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین صبح پنجشنبه در دیدار با مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع) استان ضمن قدردانی از تلاشهای ارزشمند صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع) گفت: احیا و ترویج سنت الهی قرض الحسنه و تشویق و ترغیب عوامل خیر به مشارکت در این امر الهی کاری خداپسندانه است.

نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد: کمک و گسترش به کارهای خیر ورفع نیاز نیازمندان باید در اولویت جدی شما کارکنان و مسئولین این صندوق قرض الحسنه قرار گیرد.

منوچهر مهجور رئیس هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع) در این دیدار با ارائه گزارشی از برنامه های این صندوق در استان اظهارداشت: خوشبختانه امروز صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع) خدمات خوب وارزشمندی برای شهروندان استان انجام داده است و مراجعین به این صندوق افزایش یافته است.

مهجور تصریح کرد: امروز صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع) با همراهی جمعی از خیرین نیز در راه سنت ارزشمند قرض الحسنه ما را همراهی می کنند که جای قدردانی است.

سپس سید سعید نجم ابادی مدیرعامل صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع) بیان کرد: صنوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع) از سال ۱۳۷۰ تاسیس و در سال ۱۳۷۳به ثبت رسید.

نجم ابادی ادامه داد: علاوه بر مجتمع تجاری نور، تالار پذیرایی در فدک نیز راه اندازی شده تا منابع صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع) افزایش یابد.

وی تصریح کرد: این صندوق دارای دو بخش اقتصادی و قرض الحسنه است که بخش قرض الحسنه آن سه شعبه فعال در استان دارد.

خورشیدی عضو هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع) از راه اندازی زائر سرا در شهر مشهد مقدس خبر داد و گفت: در سال آینده این زائر سرا در شهر مقدس مشهد با حضور ائمه جمعه استان و مسئولین افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: این زائر سرا با هفت هزار متر زیربنا و۷۳ واحد و با گنجایش ۳۸۰ نفر در سال آینده با حضور امام جمعه قزوین ودیگر مسئولان افتتاح ومورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.