به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی حبیبی صبح پنجشنبه در همایش ضرورت وحدت اصولگرایان در بوشهر اظهار داشت: در سال ۹۱ به بررسی وضعیت انتخابات ۹۲ پرداختیم و با دو فرض که یا اصول‌گرایان متحد نشوند یا اینکه اصلاح‌طلبان متحد شوند این موضوع را مورد تحلیل قرار دادیم.

وی به ملاقات‌های صورت گرفته با حضرات آیات مهدوی کنی، مکارم شیرازی، مصباح یزدی، نوری همدانی و آیت‌الله یزدی اشاره کرد و افزود: آیت‌الله مکارم وحدت اصول‌گرایان را لازم می‌دانستند و فرمودند که تفرق در بین اصول‌گرایان جایز نیست.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه برخی از اصول‌گرایان عنوان می‌کردند که صحنه جای اصلاح‌طلبان نیست و اصول‌گرایان پیروز رقابت هستند، بیان داشت: در این شرایط اصولگرایان احساس تکلیف کردند و وارد عرصه شدند و برخی هم یکدیگر را تخریب کردند.

وی با بیان اینکه صحنه انتخابات مجلس دهم با مجلس نهم تفاوت‌های زیادی خواهد داشت، افزود: در انتخابات مجلس سال آینده خطر از دوره‌های گذشته انتخابات برای اصولگرایان بیشتر است و اصلاح‌طلبان با توان بالایی وارد می‌شوند.

اصلاح‌طلبان نمی‌خواهند شریک کارهای مسئله‌دار و منفی دولت باشند

حبیبی افزود: هرچند که دولت یازدهم با شعار اعتدال وارد صحنه شد ولی شاهدیم که این اعتدال عملی نشد و اصول‌گرایان را درو کردند و فرمانداران و مسئولان متعدد اصول‌گرا را کنار زدند و اصلاح‌طلب جایگزین کردند.

وی با بیان اینکه اصلاح‌طلبان نمی‌خواهند شریک کارهای مسئله‌دار و منفی دولت باشند، تاکید کرد: اصلاح‌طلبان دچار پاردوکس هستند و همزمان با این موضوع برای گرفتن پست‌ها به دولت هم نزدیک می‌شوند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: بسیاری از اصلاح‌طلبان بعد از انتخابات ریاست جمهوری به در دست گرفتن مجلس هم امیدوار شده‌اند و فکر می‌کنند که می‌توانند مجلس دهم نیز مانند مجلس ششم درست کنند.

اصلاح‌طلبان به دنبال احیا مجلس ششم در انتخابات مجلس دهم هستند

وی با بیان اینکه مجلس ششمی‌ها با عملکرد خود نشان دادند که مقابل رهبری ایستاده‌اند، اذعان داشت: در مجلس ششم برخی اصلاح‌طلبان با عربده‌کشی مقابل حکم حکومتی موضع گرفت ولی آقای کروبی جواب آن نماینده را داد.

حبیبی با بیان اینکه برخی اصلاح‌طلبان به دنبال احیای مجلس ششم در انتخابات مجلس دهم هستند، اضافه کرد: اصلاح‌طلبانی که مطیع رهبری باشند و رهبری را فصل‌الخطاب بدانند را افراد خطرناکی نمی‌بینیم و حتی با اصلاح‌طلبانی که اصولگرایی را تخطئه می‌کند مخالفتی نداریم ولی با اصلاح‌طلبان فتنه گر و فتنه طلب مخالفیم.

در مورد فتنه‌گران به رئیس جمهور هشدار داده‌ایم

وی با بیان اینکه در مورد فتنه‌گران به رئیس جمهور هشدار داده‌ایم، ادامه داد: برخی از افرادی که در فتنه دخالت داشته و نقش آفرینی کرده‌اند امتیازاتی را گرفته‌اند.

جبیبی در ادامه با اشاره به برخی از رفتارهای اصلاح‌طلبان در مقابل اصول‌گرایان، بیان داشت: حذف اصول‌گرایان از پست‌ها از درو کردن هم گذشته است و مانند کمباین است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی افزود: جرقه ضرورت وحدت اصولگرایان در سطح کشور زده شده و تمام سلایق اصولگرایی با هم ارتباط دارند و چاره‌ای جز ائتلاف در شرایط کنونی نیست.

وی با تاکید بر اینکه ائتلاف اصولگرایان در صورت محوریت جامعتین بهتر محقق می‌شود، بیان داشت: نشست‌هایی را نیز در این راستا با آیت‌الله موحدی کرمانی، یزدی، مصباح، حزب پایداری، جمعیت ایثارگران و برخی علمای تراز اول داشته‌ایم و در استان‌ها نیز شاهد این وحدت هستیم.