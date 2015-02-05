گفتمان انقلاب اسلامی عامل اصلی شکست جبهه متحد ضد انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و سی و ششمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، علت اصلی شکست جبهه متحد ضد انقلاب و معاندین نظام و ملت ایران را گفتمان انقلاب اسلامی و درس مقاومت و استکبار‌ستیزی برآمده از آن دانست.



در بخشی از این بیانیه آمده است: یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی تحکیم قدرت بازدارندگی دفاعی است که برای نخستین‌بار در سده‌های اخیر توانسته است چشم طمع بیگانگان به خاک کشور را کور و قابلیت‌های ملت ایران و نیروهای مسلح مقتدر و هوشیار و هوشمند در عرصه‌ی صیانت از استقلال و تمامیت ارضی میهن عزیزمان را به رخ جهانیان بویژه نظام سلطه و استکبار بکشد.



این بیانیه افزوده است: انقلاب اسلامی وگفتمان منحصربفرد و نوین آن در عصرجدید با اقتدار ذاتی و مبنای وحیانی خود توانسته است در عرصه‌ تقابل با رقبای گفتمانی، پس از فروپاشی سوسیالیسم، لیبرال دموکراسی غربی را که پایه و اساس فکری نظام سلطه است را به چالش کشانده و با خنثی‌سازی تهدیدات ناشی از آن، گفتمانی مقتدر و تمدن ساز در سایه ایمان به خدا، عدالت و مقابله با ظلم و حمایت از مظلوم را در معرض جامعه‌ بشری قرار دهد.



در ادامه این بیانیه با تبیین ابعاد و عرصه‌های مختلف تاثیرات بین المللی انقلاب اسلامی بویژه در حوزه گفتمانی و تشریح نقشه‌ها و ترفند‌های دنیای استکبار علیه آن آمده است: نظام سلطه و جبهه دشمنان انقلاب اسلامی با تحمل شکست‌ها و ناکامی‌های متعدد در مصاف با نظام اسلامی، براساس 36 سال تجربه اندوزی تنها روزنه‌ی امید و آمال خود را فعال‌سازی روند استحاله و تغییرات هویتی در جامعه‌ی اسلامی یافته است و در این راستا توسعه‌ی عرصه‌های «جنگ نرم» و «تهاجم به گفتمان انقلاب اسلامی» از طریق جایگزین‌سازی ارزش‌های غربی در داخل و گسترش موج «اسلام هراسی» و «ایران هراسی» در خارج از کشور را در دستور کار قرار داده است.



این بیانیه تصریح کرده است: تهاجم به «منظومه‌ آرمانی اسلام» که «تمدن‌سازی اسلامی»، «مدیریت عادلانه جهان» و «استقرار حاکمیت صالح» از جمله مؤلفه‌های اساسی آن- به شمار می‌رود، راهبرد برآمده از اتاق‌های فکر و اندیشکده‌های غربی- صهیونیستی برای مقابله با انقلاب اسلامی و گفتمان آن است که در صورت هوشمندی و هوشیاری امت اسلامی نه تنها طرفی نخواهد بست بلکه خود به فرصتی برای ترسیم پیشرفت‌ها و دستاوردهای انقلاب و تبیین موقعیت کنونی نظام اسلامی تبدیل خواهد شد.



این بیانیه در ادامه حضور فعال در عرصه‌ معادلات جهانی و قرار گرفتن جمهوری اسلامی در جمع کشورهای تاثیرگذارجهانی را از مؤلفه‌های جدی در برجسته‌سازی پیامد‌ها و ره‌آوردهای انقلاب اسلامی معرفی و افزوده است: جمهوری اسلامی با رویکرد عدم سلطه‌پذیری برابر قدرت‌های جهانی و تلاش برای برقراری صلح و عدالت جهانی هم اکنون پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی شده است به گونه‌ای که امروز نقش‌آفرینی آن در حوزه تحولات منطقه‌ای و جهانی حتی مورد اعتراف مقامات و نهادهای غربی واقع شده است.



در این بیانیه خاطرنشان شده است: موفقیت‌های حیرت انگیز انقلاب اسلامی تاثیرات شگرف خود را در فضای بین المللی آشکار ساخته است به گونه‌ای که جهان امروز خواستار برخورداری از ایده‌‌ها و طرح‌های جمهوری اسلامی ایران برای دگرگون‌سازی ساختار و هندسه قدرت است.



این بیانیه «فراگیرسازی ندای وحدت در جهان اسلام»، «ظلم ستیزی»، «صهیونیسم ستیزی»، «امریکا ستیزی» را از اصول و شاخصه‌های عینی انقلاب اسلامی و دستاوردهای جمهوری اسلامی برای جوامع بشری بویژه ملل اسلامی قلمداد و افزوده است: برغم تلاش‌های جبهه سلطه و صهیونیسم، انقلاب اسلامی به روندتکاملی خود پرشتاب‌تر و مقتدرتر از گذشته ادامه می‌دهد و تقویت جایگاه جهانی خود را رقم زده است و با حمایت از «حوزه مقاومت» و «تقابل با نظام سلطه» با محوریت مقابله با رژیم صهیونیستی، تحولات بنیادین در ساختار منطقه را متصور و فتنه‌افروزی‌ها و بحران‌سازی‌های منطقه‌ای امریکا و صهیونیست‌ها را بی اثرتر از هر زمان دیگری ساخته است.



در پایان این بیانیه با تبریک طلیعه‌ سی و هفتمین بهار عزت و آزادی و تجدید عهد با معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت روح الله (ره) و تبعیت مجدد با ولی فقیه زمان مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای عزیز(مدظله‌العالی) و پاسداشت آرمان‌های بلند شهیدان انقلاب و دفاع مقدس با تاکید بر آمادگی همه جانبه نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید و تعرض دشمنان به میهن اسلامی آمده است: همایش ده‌ها میلیونی ایرانیان انقلابی و ولایت‌مدار در جشن پیروزی انقلاب اسلامی و راه پیمایی سراسری 22 بهمن ماه بار دیگر ظرفیت‌های بیداری اسلامی و جبهه مقاومت با الگویی ایرانی را برای مصاف پیروزمند در برابر رژیم صهیونیستی و حامیان غربی و عربی آن برجسته و نشان خواهد داد که افول ستاره بخت قدرت‌های استکباری در منطقه و فراتر از آن واقعیت گریز ناپذیری است که بیش از همه بایستی حاکمان بی خرد کاخ سفید پذیرای آن‌ باشند.