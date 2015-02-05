گفتمان انقلاب اسلامی عامل اصلی شکست جبهه متحد ضد انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیهای با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و سی و ششمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، علت اصلی شکست جبهه متحد ضد انقلاب و معاندین نظام و ملت ایران را گفتمان انقلاب اسلامی و درس مقاومت و استکبارستیزی برآمده از آن دانست.
در بخشی از این بیانیه آمده است: یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی تحکیم قدرت بازدارندگی دفاعی است که برای نخستینبار در سدههای اخیر توانسته است چشم طمع بیگانگان به خاک کشور را کور و قابلیتهای ملت ایران و نیروهای مسلح مقتدر و هوشیار و هوشمند در عرصهی صیانت از استقلال و تمامیت ارضی میهن عزیزمان را به رخ جهانیان بویژه نظام سلطه و استکبار بکشد.
این بیانیه افزوده است: انقلاب اسلامی وگفتمان منحصربفرد و نوین آن در عصرجدید با اقتدار ذاتی و مبنای وحیانی خود توانسته است در عرصه تقابل با رقبای گفتمانی، پس از فروپاشی سوسیالیسم، لیبرال دموکراسی غربی را که پایه و اساس فکری نظام سلطه است را به چالش کشانده و با خنثیسازی تهدیدات ناشی از آن، گفتمانی مقتدر و تمدن ساز در سایه ایمان به خدا، عدالت و مقابله با ظلم و حمایت از مظلوم را در معرض جامعه بشری قرار دهد.
در ادامه این بیانیه با تبیین ابعاد و عرصههای مختلف تاثیرات بین المللی انقلاب اسلامی بویژه در حوزه گفتمانی و تشریح نقشهها و ترفندهای دنیای استکبار علیه آن آمده است: نظام سلطه و جبهه دشمنان انقلاب اسلامی با تحمل شکستها و ناکامیهای متعدد در مصاف با نظام اسلامی، براساس 36 سال تجربه اندوزی تنها روزنهی امید و آمال خود را فعالسازی روند استحاله و تغییرات هویتی در جامعهی اسلامی یافته است و در این راستا توسعهی عرصههای «جنگ نرم» و «تهاجم به گفتمان انقلاب اسلامی» از طریق جایگزینسازی ارزشهای غربی در داخل و گسترش موج «اسلام هراسی» و «ایران هراسی» در خارج از کشور را در دستور کار قرار داده است.
این بیانیه تصریح کرده است: تهاجم به «منظومه آرمانی اسلام» که «تمدنسازی اسلامی»، «مدیریت عادلانه جهان» و «استقرار حاکمیت صالح» از جمله مؤلفههای اساسی آن- به شمار میرود، راهبرد برآمده از اتاقهای فکر و اندیشکدههای غربی- صهیونیستی برای مقابله با انقلاب اسلامی و گفتمان آن است که در صورت هوشمندی و هوشیاری امت اسلامی نه تنها طرفی نخواهد بست بلکه خود به فرصتی برای ترسیم پیشرفتها و دستاوردهای انقلاب و تبیین موقعیت کنونی نظام اسلامی تبدیل خواهد شد.
این بیانیه در ادامه حضور فعال در عرصه معادلات جهانی و قرار گرفتن جمهوری اسلامی در جمع کشورهای تاثیرگذارجهانی را از مؤلفههای جدی در برجستهسازی پیامدها و رهآوردهای انقلاب اسلامی معرفی و افزوده است: جمهوری اسلامی با رویکرد عدم سلطهپذیری برابر قدرتهای جهانی و تلاش برای برقراری صلح و عدالت جهانی هم اکنون پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی شده است به گونهای که امروز نقشآفرینی آن در حوزه تحولات منطقهای و جهانی حتی مورد اعتراف مقامات و نهادهای غربی واقع شده است.
در این بیانیه خاطرنشان شده است: موفقیتهای حیرت انگیز انقلاب اسلامی تاثیرات شگرف خود را در فضای بین المللی آشکار ساخته است به گونهای که جهان امروز خواستار برخورداری از ایدهها و طرحهای جمهوری اسلامی ایران برای دگرگونسازی ساختار و هندسه قدرت است.
این بیانیه «فراگیرسازی ندای وحدت در جهان اسلام»، «ظلم ستیزی»، «صهیونیسم ستیزی»، «امریکا ستیزی» را از اصول و شاخصههای عینی انقلاب اسلامی و دستاوردهای جمهوری اسلامی برای جوامع بشری بویژه ملل اسلامی قلمداد و افزوده است: برغم تلاشهای جبهه سلطه و صهیونیسم، انقلاب اسلامی به روندتکاملی خود پرشتابتر و مقتدرتر از گذشته ادامه میدهد و تقویت جایگاه جهانی خود را رقم زده است و با حمایت از «حوزه مقاومت» و «تقابل با نظام سلطه» با محوریت مقابله با رژیم صهیونیستی، تحولات بنیادین در ساختار منطقه را متصور و فتنهافروزیها و بحرانسازیهای منطقهای امریکا و صهیونیستها را بی اثرتر از هر زمان دیگری ساخته است.
در پایان این بیانیه با تبریک طلیعه سی و هفتمین بهار عزت و آزادی و تجدید عهد با معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت روح الله (ره) و تبعیت مجدد با ولی فقیه زمان مقام معظم رهبری امام خامنهای عزیز(مدظلهالعالی) و پاسداشت آرمانهای بلند شهیدان انقلاب و دفاع مقدس با تاکید بر آمادگی همه جانبه نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید و تعرض دشمنان به میهن اسلامی آمده است: همایش دهها میلیونی ایرانیان انقلابی و ولایتمدار در جشن پیروزی انقلاب اسلامی و راه پیمایی سراسری 22 بهمن ماه بار دیگر ظرفیتهای بیداری اسلامی و جبهه مقاومت با الگویی ایرانی را برای مصاف پیروزمند در برابر رژیم صهیونیستی و حامیان غربی و عربی آن برجسته و نشان خواهد داد که افول ستاره بخت قدرتهای استکباری در منطقه و فراتر از آن واقعیت گریز ناپذیری است که بیش از همه بایستی حاکمان بی خرد کاخ سفید پذیرای آن باشند.
بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح:
گفتمان انقلاب اسلامی عامل اصلی شکست جبهه متحد ضد انقلاب است
ستاد کل نیروهای مسلح با گرامیداشت ایامالله دهه فجر تاکید کرد: انقلاب اسلامی با حمایت از حوزه مقاومت و تقابل با نظام سلطه با محوریت مقابله با رژیم صهیونیستی، ساختار منطقه را متحول ساخته است.
به گزارش خبرگزاری مهر ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیهای با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و سی و ششمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، علت اصلی شکست جبهه متحد ضد انقلاب و معاندین نظام و ملت ایران را گفتمان انقلاب اسلامی و درس مقاومت و استکبارستیزی برآمده از آن دانست.
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