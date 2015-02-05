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۱۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۴۵

افزایش شمار تلفات سانحه سقوط هواپیما در تایوان

افزایش شمار تلفات سانحه سقوط هواپیما در تایوان

شمار تلفات سانحه سقوط هواپیمای مسافربری شرکت ترانس ایشیا در تایوان به 31 نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جستجو برای یافتن باقی قربانیان هواپیمای مسافربری که روز گذشته لحظاتی پس از بلند شدن از فرودگاه تایپه در یک رودخانه سقوط کرد، ادامه دارد.

مقامات تایوان با اعلام این مطلب از کشف جسد 31 قربانی تا کنون و مفقود شدن 12 سرنشین دیگر خبر دادند. بر این اساس 16 نفر از قربانیان را توریست های چینی تشکیل می دهند. این در حالی است که پرواز GE235 شرکت هواپیمایی ترانس ایشیا 58 سرنشین داشته است.

بنا بر اعلام سازمان هواپیمایی غیرنظامی تایوان تا کنون 15 نفر از سرنشینان این پرواز نجات یافته اند. گفتنی است «لیائو چین تسونگ» خلبان 42 ساله و کمک وی در بین کشته شدگان هستند. 

کد مطلب 2487979

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