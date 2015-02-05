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۱۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۳۸

حمایت آمریکا از اعدام دو تروریست القاعده توسط اردن

حمایت آمریکا از اعدام دو تروریست القاعده توسط اردن

دولت آمریکا با وجود انتقاد کشورهای اروپایی از اقدام اردن در اعدام دو عضو القاعده، از آن حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید شب گذشته موضع خود را در مورد اعدام «ساجده الریشاوی» و «زیاد الکربولی» دو بمب گذار القاعده توسط دولت اردن را اعلام کرد. با این حال آمریکا بر خلاف اتحادیه اروپا از این اقدام امان انتقاد نکرد.

«جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید در این رابطه گفت اعدام این دو زندانی به خاطر اقدامات تروریستی آنها و در چارچوب دستگاه قضایی اردن انجام گرفته است.

این در حالی است که «فدریکا موگرینی» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از اعدام فوری الریشاوی و الکربولی توسط اردن انتقاد کرد. روز گذشته اردن حکم اعدام این دو تروریست را در پاسخ به اقدام داعش در سوزاندن «معاذ الکساسبه» خلبان 26 ساله اردنی توسط این گروه تروریستی اجرا کرد.

گفتنی است تروریست های داعش در قبال آزادی خلبان اردنی خواستار آزادی این دو عضو القاعده شده بودند. 

کد مطلب 2487997

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